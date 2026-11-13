Covid: o que se sabe sobre a variante XFG e onde se vacinar em BH

Com o avanço dos casos de Covid-19 em diferentes regiões do país, a variante XFG e suas descendentes se destacam entre as linhagens do coronavírus em circulação no Brasil. Subvariante da Ômicron, a XFG se tornou predominante no mundo em 2025 e continua sendo monitorada pelas autoridades de saúde.

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Em Belo Horizonte, os indicadores também acenderam um alerta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), a taxa de positividade dos testes para Covid-19 realizados na rede pública chegou a 7% na semana epidemiológica 43, entre 25 e 31 de outubro. É o maior índice registrado na capital em 2026. No início daquele mês, o percentual era de 1%.

Diante do cenário, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça a orientação para que pessoas dos grupos prioritários procurem as unidades de saúde e mantenham a vacinação em dia.

O que é a variante XFG

A XFG é uma subvariante da Ômicron, identificada pela primeira vez em janeiro de 2025. Em junho daquele ano, tornou-se predominante no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Na atualização de 4 de outubro, representava 52% das sequências genéticas identificadas globalmente.

No Brasil, a XFG e suas descendentes responderam por cerca de 90% dos 2.199 sequenciamentos analisados em 2026, segundo o Ministério da Saúde. As amostras foram coletadas entre as semanas epidemiológicas 1 e 42. A linhagem segue sob monitoramento da OMS, que acompanha sua circulação e possíveis mudanças nas características do vírus.

Até o momento, não há evidências de que a variante provoque quadros mais graves ou seja mais letal. A vigilância genômica permite acompanhar o comportamento das linhagens e identificar eventuais alterações que possam representar riscos à saúde pública.

Casos de Covid-19 no Brasil

Apesar da circulação da XFG, os casos e as mortes por Covid-19 apresentaram queda no Brasil em 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. Segundo informe do Ministério da Saúde publicado em 10 de novembro, até 31 de outubro, foram registrados 118.851 casos de síndrome gripal associados à doença, redução de 68,8%.

Os casos graves também diminuíram. Foram 3,4 mil registros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), queda de 63% em relação ao ano anterior. As mortes passaram de 1,4 mil para 437, recuo de 69%.

Apesar da redução geral, 18 estados, incluindo Minas Gerais, apresentaram tendência de aumento de casos leves nas seis semanas anteriores ao levantamento. Segundo o Ministério da Saúde, o cenário permanece classificado como de baixo risco nessas localidades.

Covid-19 em Belo Horizonte

Na capital mineira, o aumento da positividade dos testes motivou um alerta da Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, em 2026, Belo Horizonte registrou 27.885 casos suspeitos de Covid-19, 449 confirmações e nove mortes pela doença.

Do total de óbitos, oito ocorreram entre pessoas com 60 anos ou mais, faixa etária considerada mais vulnerável a complicações da infecção.

O secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte, afirma que o aumento dos casos ainda não provocou pressão sobre a rede assistencial, mas reforça a necessidade de manter a imunização atualizada.

A vacinação é considerada a principal medida de prevenção contra formas graves da doença, internações e mortes. Por isso, a orientação da prefeitura é que as pessoas contempladas pelas recomendações do Ministério da Saúde procurem os centros de saúde.

Quem pode se vacinar contra a Covid-19?

A vacina contra a Covid-19 integra o Calendário Nacional de Vacinação e é recomendada para públicos específicos. Em Belo Horizonte, a imunização de rotina contempla crianças de seis meses a menores de 5 anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.

Além desses grupos, o Ministério da Saúde estabelece públicos prioritários e especiais que também podem receber doses.

Vacinação de rotina:

Crianças de seis meses a menores de 5 anos: devem receber as doses previstas para a faixa etária, conforme o esquema vacinal;

Gestantes: uma dose durante cada gravidez;

Pessoas com 60 anos ou mais: duas doses por ano, com intervalo de seis meses entre elas.

Públicos prioritários e especiais:

Pessoas imunocomprometidas;

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência e trabalhadores desses locais;

Povos indígenas;

Ribeirinhos;

Quilombolas;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com comorbidades;

Trabalhadores da saúde;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas;

Trabalhadores dos Correios;

Cuidadores de idosos.

Para pessoas de 5 a 11 anos e de 12 anos ou mais que integram os grupos prioritários e especiais, a recomendação é de uma dose anual, respeitado o intervalo mínimo de seis meses entre as aplicações.

Quem não pertence a esses públicos não tem, neste momento, recomendação do Ministério da Saúde para receber novas doses de reforço.

Onde se vacinar contra a Covid-19 em BH?

A vacina contra a Covid-19 é oferecida nos centros de saúde de Belo Horizonte. Os moradores podem consultar os endereços das unidades, os horários de atendimento e as orientações para receber a dose no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Para receber o imunizante, é necessário estar cadastrado em um centro de saúde. Quem ainda não possui cadastro pode realizar o procedimento na própria unidade.

Para se vacinar, é necessário apresentar:

Documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacinação;

Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Se estiverem com terceiros, é necessário apresentar autorização assinada;

Pessoas imunocomprometidas devem levar, preferencialmente, comprovantes da condição de saúde, como receitas, exames ou relatórios médicos;

Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) devem apresentar certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento hospitalar que comprove o parto. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também é necessário respeitar o intervalo recomendado entre as doses e não ter apresentado sintomas de Covid-19 nos 30 dias anteriores à vacinação.