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BAIRRO SÃO MARCOS

Chuva forte: queda de árvore sobre ônibus interdita via em BH

Acidente aconteceu em um trecho da Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro São Marcos, na noite desta sexta-feira (13/11) e provocou curto-circuito na rede elétrica

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
13/11/2026 20:29 - atualizado em 13/11/2026 21:23

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Avenida José Cândido da Silveira, antes da rua Francisco Rodrigues de Miranda (altura do número 2857), no bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte
Avenida José Cândido da Silveira, antes da rua Francisco Rodrigues de Miranda (altura do número 2857), no bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte crédito: Reprodução/Redes sociais

A queda de uma árvore sobre um ônibus interditou um trecho da Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro São Marcos, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (13/11).

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O bloqueio ocorre antes da Rua Francisco Rodrigues de Miranda, na altura do número 2.857, no sentido Bairro/Centro, segundo informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).  

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em decorrência da forte chuva que atingiu a capital nesta sexta-feira, a árvore caiu sobre o coletivo na altura do número 303 da avenida e provocou um curto-circuito na rede elétrica.

Uma viatura foi empenhada para atender à ocorrência. Não registro de vítimas ou feridos. 

Às 20h45, o CBMMG informou que os bombeiros aguardavam os trabalhos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) no local.

O corte da árvore e a posterior desobstrução da via só vão acontecer após funcionários da companhia desenergizarem os cabos caídos no asfalto. 

O Estado de Minas também entrou em contato com a Cemig e aguarda retorno. 

"A BHTrans informa que a via permanece interditada. Quando as equipes da Sumob e BHTrans chegaram ao local, não havia passageiros". 

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