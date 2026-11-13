Chuva forte: queda de árvore sobre ônibus interdita via em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A queda de uma árvore sobre um ônibus interditou um trecho da Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro São Marcos, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (13/11).

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O bloqueio ocorre antes da Rua Francisco Rodrigues de Miranda, na altura do número 2.857, no sentido Bairro/Centro, segundo informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em decorrência da forte chuva que atingiu a capital nesta sexta-feira, a árvore caiu sobre o coletivo na altura do número 303 da avenida e provocou um curto-circuito na rede elétrica.

Uma viatura foi empenhada para atender à ocorrência. Não registro de vítimas ou feridos.

Às 20h45, o CBMMG informou que os bombeiros aguardavam os trabalhos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) no local.

O corte da árvore e a posterior desobstrução da via só vão acontecer após funcionários da companhia desenergizarem os cabos caídos no asfalto.

O Estado de Minas também entrou em contato com a Cemig e aguarda retorno.

"A BHTrans informa que a via permanece interditada. Quando as equipes da Sumob e BHTrans chegaram ao local, não havia passageiros".

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