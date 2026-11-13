Suspeito de exploração sexual de adolescentes é preso pela PC em Minas

Um homem, de 32 anos, suspeito de oferecer dinheiro, presentes e passeios a adolescentes em troca de favores sexuais, foi preso nesta sexta-feira (13/11) em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais.

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Conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Taiobeiras, a apuração começou após o recebimento de denúncias sobre a abordagem de adolescentes pelo investigado. Ao longo do trabalho, a equipe reuniu relatos encaminhados pelo Conselho Tutelar, depoimentos de testemunhas e o depoimento especial de uma das vítimas.

As informações também apontaram que o homem atuaria como intermediador no aliciamento de adolescentes para a prática de atos sexuais com terceiros, recebendo parte dos valores pagos. Entre os elementos reunidos pela investigação estão comprovantes de transferências via Pix feitas pelo suspeito em favor de adolescentes.

“O depoimento de uma das vítimas trouxe detalhes sobre as características da residência e do quarto do investigado, apontados como possíveis locais dos encontros. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais confirmaram essas informações”, revelou a delegada responsável pelo inquérito policial, Mayra Coutinho, adiantando que, até o momento, a maioria dos adolescentes identificados é do sexo masculino.

Na operação, foram apreendidos dois aparelhos celulares, que serão encaminhados para perícia e análise de conteúdo. O material poderá contribuir para identificar outras possíveis vítimas e esclarecer a extensão dos fatos investigados.

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O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, e as investigações continuam.