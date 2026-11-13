Mineiro desaparece após desabamento de andaime em ponte nos EUA

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um mineiro natural de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, está desaparecido após o desabamento de um andaime durante uma obra em uma ponte em Long Island, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (11/11) e deixou um trabalhador morto e outros seis feridos.

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A vítima desaparecida é o brasileiro Diogo Leandro de Oliveira, de 38 anos, morador de Elizabeth, em Nova Jersey. Ele estava entre os dois operários que caíram na água após a estrutura ceder.

O outro trabalhador, Kleiton de Madeiros, de 39 anos, foi resgatado e encaminhado a um hospital da região, mas morreu.

Kleiton morava em Montclair, no estado de Nova Jersey, e era irmão do vereador Kennedy Martins de Medeiros. O político atua em Dores do Indaiá (MG). A Câmara Municipal da cidade publicou nota de pesar e decretou luto.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa norte-americana, os trabalhadores realizavam serviços na estrutura de uma ponte quando o andaime em que estavam cedeu Corpo de Bombeiros de East Rockaway/Reprodução

De acordo com informações divulgadas pela imprensa norte-americana, os trabalhadores realizavam serviços na estrutura de uma ponte quando o andaime em que estavam cedeu.

O acidente aconteceu na Long Creek Bridge, localizada na Loop Parkway, rodovia que dá acesso à região de Point Lookout, no condado de Nassau, reportou a NBC.

Outros seis operários que trabalhavam no local não caíram na água, mas sofreram ferimentos leves. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que provocaram o desabamento.

Buscas pelo mineiro

Equipes de resgate de diferentes órgãos foram mobilizadas para localizar Diogo. A unidade marítima e de mergulho do Corpo de Bombeiros de East Rockaway (ERFD Marine & Dive Unit) foi acionada para apoiar os bombeiros de Point Lookout-Lido.

Inicialmente, mergulhadores realizaram buscas subaquáticas. No entanto, as fortes correntezas e o risco de ficarem presos sob a ponte levaram à interrupção temporária dessa modalidade de operação.

Com isso, os profissionais passaram a atuar a bordo da embarcação Marine 25, concentrando os trabalhos nas buscas de superfície. A operação conta também com a participação da Guarda Costeira dos Estados Unidos e da Polícia Estadual de Nova York.

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Até a divulgação das informações pela imprensa norte-americana, Diogo permanecia desaparecido. As autoridades seguem mobilizadas nas buscas e investigam as circunstâncias do acidente.