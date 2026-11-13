BH acolhe a 10ª edição do Dia Mundial dos Pobres com mutirão de serviços

O Dia Mundial dos Pobres foi lembrado, nesta sexta-feira (13/11), das 9h às 13h, no Santuário São José (Rua dos Tupis, 164), no Centro de Belo Horizonte. O objetivo do evento é assegurar direitos fundamentais aos cidadãos. Em sua 10ª edição, contou com a parceria entre a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), a Arquidiocese de Belo Horizonte e uma rede com mais de 30 parceiros.

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A iniciativa é voltada especialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, com foco na população em situação de rua da capital. A edição deste ano ganha ainda mais urgência diante do cenário social recente da cidade.

A urgência do atendimento

De acordo com a DPMG, em maio de 2026, Belo Horizonte registrou 16.115 pessoas em situação de rua, o que representa um expressivo aumento de 76% em comparação a dezembro de 2021, conforme registros do Cadastro Único (CadÚnico).

Diante desse contexto, o mutirão busca ser uma ponte direta entre os cidadãos invisibilizados e os serviços essenciais do Estado e da sociedade civil. Na edição anterior, realizada em 2025, cerca de 1.000 pessoas foram acolhidas e beneficiadas pela iniciativa.

Mutirão de serviços e cidadania

Durante toda a manhã, quem compareceu ao Santuário São José teve acesso gratuito a suporte e atendimento humanizado, divididos em:

Justiça e cidadania: orientação jurídica especializada, consulta de andamento de processos e solicitação de segunda via de certidões.

Assistência Social e trabalho: orientações sobre benefícios sociais, atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e encaminhamento para oportunidades de emprego.

Saúde e bem-estar: atendimentos médicos básicos, aplicação de vacinas e acolhimento psicológico.

Higiene e cuidado pessoal: espaços para banho, corte de cabelo e barba, além da distribuição de roupas, calçados e kits de higiene pessoal.

Alimentação: garantia de segurança alimentar com café da manhã, lanches, frutas e almoço servidos aos participantes.

Causa animal: o evento também se preocupa com o bem-estar dos companheiros de jornada da população de rua, oferecendo cuidados veterinários para os animais que acompanham os participantes. Imagens da 10ª edição do Dia Mundial dos Pobres, que ocorreu nesta sexta-feira (13), em Belo Horizonte Leandro Couri/EM/D.A Press Imagens da 10ª edição do Dia Mundial dos Pobres, que ocorreu nesta sexta-feira (13), em Belo Horizonte Leandro Couri/EM/D.A Press Imagens da 10ª edição do Dia Mundial dos Pobres, que ocorreu nesta sexta-feira (13), em Belo Horizonte Leandro Couri/EM/D.A Press Imagens da 10ª edição do Dia Mundial dos Pobres, que ocorreu nesta sexta-feira (13), em Belo Horizonte Leandro Couri/EM/D.A Press Voltar Próximo

Serviço

Ação Social do X Dia Mundial dos Pobres

Quando: sexta-feira, 13 de novembro de 2026

Horário: das 9h às 13h

Onde: Santuário São José — Rua dos Tupis, 164, Centro, Belo Horizonte - MG

Mais informações: site oficial da DPMG Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiári sob supervisão da editora Ellen Cristie.