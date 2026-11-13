BH acolhe a 10ª edição do Dia Mundial dos Pobres com mutirão de serviços
Iniciativa da Defensoria Pública, da Arquidiocese de BH e de mais de 30 parceiros oferece assistência jurídica, saúde, alimentação e cuidados de higiene no Centro da capital
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O Dia Mundial dos Pobres foi lembrado, nesta sexta-feira (13/11), das 9h às 13h, no Santuário São José (Rua dos Tupis, 164), no Centro de Belo Horizonte. O objetivo do evento é assegurar direitos fundamentais aos cidadãos. Em sua 10ª edição, contou com a parceria entre a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), a Arquidiocese de Belo Horizonte e uma rede com mais de 30 parceiros.
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A iniciativa é voltada especialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, com foco na população em situação de rua da capital. A edição deste ano ganha ainda mais urgência diante do cenário social recente da cidade.
A urgência do atendimento
De acordo com a DPMG, em maio de 2026, Belo Horizonte registrou 16.115 pessoas em situação de rua, o que representa um expressivo aumento de 76% em comparação a dezembro de 2021, conforme registros do Cadastro Único (CadÚnico).
Diante desse contexto, o mutirão busca ser uma ponte direta entre os cidadãos invisibilizados e os serviços essenciais do Estado e da sociedade civil. Na edição anterior, realizada em 2025, cerca de 1.000 pessoas foram acolhidas e beneficiadas pela iniciativa.
Mutirão de serviços e cidadania
Durante toda a manhã, quem compareceu ao Santuário São José teve acesso gratuito a suporte e atendimento humanizado, divididos em:
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Justiça e cidadania: orientação jurídica especializada, consulta de andamento de processos e solicitação de segunda via de certidões.
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Assistência Social e trabalho: orientações sobre benefícios sociais, atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e encaminhamento para oportunidades de emprego.
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Saúde e bem-estar: atendimentos médicos básicos, aplicação de vacinas e acolhimento psicológico.
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Higiene e cuidado pessoal: espaços para banho, corte de cabelo e barba, além da distribuição de roupas, calçados e kits de higiene pessoal.
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Alimentação: garantia de segurança alimentar com café da manhã, lanches, frutas e almoço servidos aos participantes.
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Causa animal: o evento também se preocupa com o bem-estar dos companheiros de jornada da população de rua, oferecendo cuidados veterinários para os animais que acompanham os participantes.
Serviço
Ação Social do X Dia Mundial dos Pobres
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Quando: sexta-feira, 13 de novembro de 2026
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Horário: das 9h às 13h
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Onde: Santuário São José — Rua dos Tupis, 164, Centro, Belo Horizonte - MG
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Mais informações: site oficial da DPMG
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* Estagiári sob supervisão da editora Ellen Cristie.