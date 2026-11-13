Nova Lima ganha duas novas linhas de ônibus circulares nesta segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (16/11), os moradores e trabalhadores de Nova Lima tem duas novas opções de transporte coletivo: a Linha Circular Centro e a Linha Circular Vale do Sereno. A iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana por meio do Departamento de Trânsito e Transportes Públicos, busca agilizar os deslocamentos internos e diminuir a concentração de pessoas nas linhas da cidade.

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Operados pela concessionária Via Ouro, os novos itinerários foram desenhados para atender demandas antigas da população, conectando bairros residenciais a centros comerciais e unidades de saúde sem a necessidade de longas caminhadas ou baldeações.

Linha Circular Centro

Com um percurso estimado de 13,62 km e previsão de 276 viagens por mês, a linha funcionará todos os dias da semana, ligando pontos estratégicos como a Rodoviária, a Praça dos Mineiros, a UPA e o Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

Itinerário

Saída da Rodoviária em direção à Praça dos Mineiros, ruas Domingos Rodrigues e Celso Clark Lima, e Av. Geraldo Dias Borges (com retorno no cruzamento com a Av. Presidente Kennedy).

O trajeto segue pelas ruas Padre Couto, Santo Antônio, Miguel Couto, Domingos Rodrigues, Santa Cruz, Bias Fortes, Melo Viana, Rua do Resende e Av. José Bernardo de Barros (sentido UPA).

Depois, passa pelas ruas José Agostinho e Vereador Hernani Olímpio Pessoa, retornando à Av. José Bernardo de Barros, passando pelo Trevo do BH Supermercados e pelo Hospital Nossa Senhora de Lourdes até encerrar na Rodoviária.

Horários – partidas da rodoviária:

Dias úteis: 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 e 20:00.

Sábados: 06:30, 09:30, 11:00, 12:30, 15:30, 17:00 e 18:30.

Domingos: 06:30, 09:30, 11:00, 12:30, 15:30, 17:00 e 18:30.

Linha Circular Vale do Sereno

Voltada para facilitar o fluxo dentro do próprio bairro e melhorar a integração com a MG-030, a linha terá 12,16 km por viagem e cerca de 292 partidas por mês. O atendimento ocorrerá de segunda-feira a sábado (sem operação aos domingos e feriados).

Itinerário

Saída da MG-030 (em frente ao Supermercado BH), seguindo pela Alameda Oscar Niemeyer e Alameda do Morro até a antiga base da Guarda Municipal.

Retorna pela Alameda do Morro até a rotatória, seguindo pelas ruas Dicíola Horta, Jornalista Djalma Andrade e Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim (com retorno no mirante).

Em seguida, volta em direção à Alameda do Morro e percorre as ruas Gonzalez Pecotche, Cel. Gabriel Felipe Faria, da Vereda, do Vale, Vinhático, Jatobá, das Acácias, Sibipiruna, Jacarandá, das Palmeiras, Angico e Av. Bom Jesus do Vale. Na volta, passa pelas ruas Jacarandá, Sibipiruna, das Acácias e Alberto Ramos, retornando à MG-030.

Horários – partidas da MG-030:

Dias úteis: 05:20, 06:30, 07:50, 09:10, 10:30, 11:50, 13:10, 14:30, 15:50, 17:10, 18:30 e 20:00.

Sábados: 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 10:30, 11:30 e 13:00.

Domingos e feriados: Não opera. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Prefeitura de Nova Lima, as novas linhas atuarão de forma complementar ao transporte convencional, garantindo maior distribuição dos passageiros e mais agilidade no dia a dia de quem depende do transporte público no município.