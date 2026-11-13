Centros de saúde de BH abrem vacinação para COVID-19 neste sábado (14)

Com a intenção de ampliar o acesso à vacina contra a COVID-19, nove centros de saúde de Belo Horizonte (BH) estarão abertos no decorrer deste sábado (14/11), para a distribuição de imunizantes. A campanha é destinada a idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, profissionais de saúde e pessoas que integram outros grupos prioritários e especiais definidos pelo Ministério da Saúde.

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As informações sobre as documentações necessárias para receber a dose podem ser consultadas no portal da PBH.

De acordo com o município, até essa quinta-feira (12/11), foram confirmados 631 casos de COVID-19 e 10 óbitos em 2026. A positividade nos exames feitos na rede municipal também aumentou. Entre os dias 1º eE 11 de novembro, foram feitos 230 testes e 87 deram positivo, o que representa 38%. Na semana anterior, de 25 a 31 de outubro, foram feitos 411 testes, com 29 positivos para COVID-19, o que representa 7% de positividade.

As pessoas que não puderem comparecer no sábado, a vacina continua disponível de segunda a sexta-feira nos 154 centros de saúde da capital, em postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Unidades abertas

Confira os centros de saúde que irão abrir no sábado:

Barreiro

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa/Tirol

Rua Hugo Campos Martins, 15 - Tirol

Centro-Sul

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia

Rua Cristina, 961 - São Pedro

Leste

Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes

Rua Petrolina, 869/871 – Horto

Nordeste

Centro de Saúde São Paulo

Rua Aiuruoca, 455 - São Paulo

Noroeste

Centro de Saúde Padre Eustáquio

Rua Carioca, 820 - Padre Eustáquio

Norte

Centro de Saúde Floramar

Rua Igaraúnas, 15, Floramar

Oeste

Centro de Saúde Noraldino de Lima

Avenida Amazonas, 4373 - Nova Suissa

Pampulha

Centro de Saúde Padre Tiago

Avenida João XXIII, 1.233 - Alípio de Melo

Venda Nova

Centro de Saúde Alameda dos Ipês

Rua Bernardino Oliveira Pena, 85 - São João Batista

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.