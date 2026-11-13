Centros de saúde de BH abrem vacinação para COVID-19 neste sábado (14)
Neste ano, foram confirmados 631 casos de COVID-19 e 10 óbitos. A Prefeitura de Belo Horizonte registrou aumento na rede municipal nas últimas semanas
compartilhe
Com a intenção de ampliar o acesso à vacina contra a COVID-19, nove centros de saúde de Belo Horizonte (BH) estarão abertos no decorrer deste sábado (14/11), para a distribuição de imunizantes. A campanha é destinada a idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, profissionais de saúde e pessoas que integram outros grupos prioritários e especiais definidos pelo Ministério da Saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
As informações sobre as documentações necessárias para receber a dose podem ser consultadas no portal da PBH.
Leia Mais
De acordo com o município, até essa quinta-feira (12/11), foram confirmados 631 casos de COVID-19 e 10 óbitos em 2026. A positividade nos exames feitos na rede municipal também aumentou. Entre os dias 1º eE 11 de novembro, foram feitos 230 testes e 87 deram positivo, o que representa 38%. Na semana anterior, de 25 a 31 de outubro, foram feitos 411 testes, com 29 positivos para COVID-19, o que representa 7% de positividade.
As pessoas que não puderem comparecer no sábado, a vacina continua disponível de segunda a sexta-feira nos 154 centros de saúde da capital, em postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.
- Estudo da UFMG mapeia registros de sarampo do estado
- Escolas de São José da Lapa fecham por um dia após casos de sarna humana
- COVID volta a avançar em BH registrando maior índice do ano
Unidades abertas
Confira os centros de saúde que irão abrir no sábado:
Barreiro
Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa/Tirol
Rua Hugo Campos Martins, 15 - Tirol
Centro-Sul
Centro de Saúde Santa Rita de Cássia
Rua Cristina, 961 - São Pedro
Leste
Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes
Rua Petrolina, 869/871 – Horto
Nordeste
Centro de Saúde São Paulo
Rua Aiuruoca, 455 - São Paulo
Noroeste
Centro de Saúde Padre Eustáquio
Rua Carioca, 820 - Padre Eustáquio
Norte
Centro de Saúde Floramar
Rua Igaraúnas, 15, Floramar
Oeste
Centro de Saúde Noraldino de Lima
Avenida Amazonas, 4373 - Nova Suissa
Pampulha
Centro de Saúde Padre Tiago
Avenida João XXIII, 1.233 - Alípio de Melo
Venda Nova
Centro de Saúde Alameda dos Ipês
Rua Bernardino Oliveira Pena, 85 - São João Batista
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.