COVID volta a avançar em BH registrando maior índice do ano

A COVID-19 voltou a registrar um alerta em Belo Horizonte. A taxa de positividade dos testes para a doença chegou a 7% na semana epidemiológica de 25 a 31 de outubro, o maior índice registrado na capital em 2026. No início do mês, o indicador estava em 1%, segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O aumento na circulação do vírus já se reflete em novos diagnósticos, como o do jovem Guilherme Simões, de 24 anos, que testou positivo na noite dessa segunda-feira (9/11), após apresentar sintomas semelhantes aos de uma gripe.

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Morador da capital mineira, mas natural de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, Guilherme começou a sentir os primeiros sinais da infecção no sábado (7/11), quando estava na casa da mãe. Inicialmente, atribuiu o incômodo na garganta ao ar-condicionado do quarto em que dormiu. No dia seguinte, porém, o desconforto aumentou e, na segunda-feira, outros sintomas apareceram.

"Eu acordei com o nariz muito entupido, a garganta ainda doendo, a boca muito seca e o corpo doendo também no geral. Fiquei em casa o dia todo", conta.

A suspeita de COVID surgiu durante uma conversa com uma amiga, que recomendou a realização de um teste diante do aumento de casos. O jovem procurou uma farmácia e fez o exame, que confirmou a infecção em aproximadamente cinco minutos. O procedimento custou cerca de R$ 77.

Desde então, ele permanece em isolamento e trabalha de casa. Nesta terça-feira (10/11), ainda apresenta congestão nasal, boca seca e sensação de fraqueza, mas relatava melhora na dor de garganta. "Parece, de fato, uma gripe um pouco mais forte", compara.

Casos também foram identificados no trabalho

O diagnóstico de Guilherme não foi isolado entre as pessoas com quem convive. Segundo ele, cinco pessoas do ambiente de trabalho tiveram COVID recentemente. Uma amiga com quem conversou na segunda-feira também recebeu resultado positivo após fazer o teste na mesma noite.

Ela, no entanto, apresentou sintomas mais intensos. De acordo com o relato do jovem, a colega teve queda na saturação de oxigênio e precisou passar a noite no hospital. A unidade de saúde estaria lotada, inclusive com muitas crianças em atendimento

Guilherme diz que não sabe com certeza se os dois contraíram o vírus no ambiente profissional. As amigas que encontrou durante o fim de semana fizeram testes, mas não tiveram resultados positivos. Na família e entre os parentes da namorada, também não há, até o momento, relatos de sintomas.

O jovem já havia contraído COVID durante a pandemia, na virada de 2021 para 2022. Na ocasião, estava vacinado com duas doses e, posteriormente, recebeu a terceira. Segundo ele, a infecção atual é mais sintomática do que a anterior.

Apesar de ter recebido um documento de afastamento do trabalho na farmácia, Guilherme diz que não obteve orientações detalhadas sobre quais sinais deveriam motivar uma avaliação médica.

“Acho importante ressaltar para o pessoal se vacinar e se prevenir. De todo modo, ao sentir qualquer sintoma, faça o teste. Graças a Deus, sou novo ainda e acho que tenho uma chance muito baixa de ter alguma piora ou problema mais grave, mas a COVID ainda é fatal em alguns casos”, alerta.

BH registra nove mortes por COVID em 2026

O aumento da positividade dos testes ocorre em um cenário de retomada da circulação do coronavírus em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Conforme o balanço da PBH, a capital contabilizou, ao longo de 2026, 27.885 casos suspeitos e 449 confirmações da doença. Foram registradas nove mortes, oito delas entre pessoas com 60 anos ou mais.

O crescimento também acompanha uma tendência observada no restante do país. Dados do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam aumento das notificações de síndrome gripal associada à COVID-19 e das hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Entre os fatores apontados para a elevação dos casos estão a circulação de novas subvariantes do coronavírus e a redução natural da proteção conferida pelas vacinas com o passar do tempo. Embora o avanço das infecções exija atenção, os indicadores disponíveis apontam menor ocorrência de quadros extremamente graves em comparação com períodos anteriores da pandemia.

Vacinação é principal forma de prevenção

Diante do aumento dos diagnósticos, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter a vacinação contra a COVID-19 atualizada. A recomendação é especialmente importante para idosos, gestantes e pessoas imunossuprimidas, que estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações da doença.

A vacina está disponível na rede pública de saúde, conforme os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. A orientação é procurar um centro de saúde para verificar a situação do esquema vacinal e a necessidade de doses de reforço.

Pessoas com sintomas respiratórios também devem adotar cuidados para reduzir a transmissão, como evitar contato próximo com outras pessoas, utilizar máscara em ambientes compartilhados e procurar atendimento de saúde em caso de agravamento do quadro.

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Mais informações sobre a vacinação e os serviços disponíveis podem ser consultadas no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.