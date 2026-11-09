Frente fria atípica em novembro exige cuidados com idosos e pets no frio

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A chegada de uma massa de ar polar derrubou os termômetros em Minas Gerais e colocou 748 municípios sob alerta meteorológico. O declínio térmico acentuado em pleno mês de novembro altera a rotina no estado e exige atenção imediata com a saúde de grupos vulneráveis. A transição repentina entre dias quentes e madrugadas frias expõe principalmente pessoas idosas e animais domésticos a riscos severos de complicações respiratórias e crises articulares.

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Como proteger idosos da queda brusca de temperatura

O cuidado com idosos durante quedas repentinas de temperatura exige reforço no agasalho em camadas, ingestão regular de água para manter as vias aéreas hidratadas e manutenção dos ambientes arejados sem correntes de vento diretas, prevenindo o agravamento de crises respiratórias.

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O organismo humano perde eficiência na regulação térmica com o passar dos anos, facilitando a perda rápida de calor. A pele mais fina e a diminuição da camada de gordura corporal tornam a sensação de frio intensa e aumentam a predisposição à hipotermia. Manter pés, mãos e pescoço aquecidos com meias e mantas de lã reduz a perda de energia térmica.

A hidratação merece atenção redobrada, pois a sensação de sede diminui consideravelmente no tempo frio. A ingestão insuficiente de líquidos resseca as mucosas das vias aéreas superiores, reduzindo a defesa natural contra vírus e bactérias. Oferecer sopas mornas, chás e água em pequenos intervalos ao longo do dia supre a necessidade hídrica sem causar desconforto.

Cuidados essenciais para manter os pets protegidos no frio

Animais de estimação também reagem com sensibilidade às oscilações térmicas repentinas. Cães idosos, filhotes e raças de pelagem curta sentem o impacto do vento gelado de forma direta, desenvolvendo tremores, rigidez muscular e maior vulnerabilidade a infecções respiratórias virais.

Algumas medidas práticas garantem o bem-estar dos bichos em dias de baixa temperatura:

posicionar caminhas e casinhas sobre estrados de madeira, papelão ou cobertores grossos, evitando o contato com o chão frio

suspender ou espaçar banhos durante os dias gelados, com secagem completa da raiz dos pelos quando a lavagem for indispensável

vestir animais de pelos curtos com roupas confortáveis que não restrinjam a mobilidade nem causem atrito excessivo

antecipar o horário dos passeios diários para os períodos com presença de sol, evitando caminhadas no início da manhã ou no fim da noite

manter os recipientes de água sempre limpos e protegidos de correntes de ar para não gelar em excesso

O alerta do Inmet para 748 cidades mineiras

O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e noticiado pelo Estado de Minas aponta que a queda térmica supera 5 graus de diferença em relação à média habitual. O fenômeno alcança municípios de diversas regiões mineiras, como o Sul de Minas, a Zona da Mata, o Campo das Vertentes e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A intensidade dos ventos amplifica a sensação de frio, especialmente nas primeiras horas do dia e durante a madrugada. A recomendação geral inclui evitar banhos excessivamente quentes e demorados, hábito comum no tempo frio que retira a oleosidade natural protetora da pele de humanos e animais, favorecendo o ressecamento e o surgimento de dermatites.