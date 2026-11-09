Obesidade no Brasil: atendimentos na atenção primária triplicam em 10 anos

Em dez anos, o número de adultos com obesidade acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde, mais que triplicou no Brasil, passando de 3,09 milhões, em 2016, para 11,12 milhões, um aumento de 259%. O sistema reúne informações sobre o estado nutricional da população atendida na Atenção Primária à Saúde, e o número equivale a 36,4% dos adultos acompanhados. No mesmo período, o total de adultos com sobrepeso passou de aproximadamente 4,19 milhões para 10,76 milhões.

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Somadas as duas condições, 21,88 milhões de adultos apresentam excesso de peso, o que representa 71,5% dos adultos acompanhados pelo Sisvan.

Os dados de 2026, que consideram os registros de janeiro a outubro, mostram ainda que, em 24 das 27 unidades da Federação, a proporção de adultos com obesidade já supera a daqueles classificados com peso adequado. Em 18 estados, pelo menos 70% dos adultos acompanhados apresentam excesso de peso.

O Rio Grande do Sul registra a maior proporção de adultos com obesidade entre os acompanhados pelo Sisvan, com 42,6%, seguido por São Paulo (40,5%) e Rio de Janeiro (40,1%). Quando considerados também os casos de sobrepeso, o estado gaúcho permanece na primeira posição, com 75,9% dos adultos monitorados acima do peso adequado, seguido por Rio Grande do Norte (75,5%) e Amapá (74,5%).

Já em números absolutos, São Paulo concentra o maior contingente de adultos com obesidade acompanhados pelo sistema em 2026, com 1,74 milhão de pessoas. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 1,16 milhão (34,6%), Rio de Janeiro, com 759,2 mil (40,1%), e Bahia, com 735,3 mil (31,9%). Quando se considera o excesso de peso, somando sobrepeso e obesidade, São Paulo segue na liderança, (3,2 milhões de adultos - 74,3%), seguido por Minas Gerais (2,32 milhões - 69,3%), e Bahia (1,56 milhão - 67,7%).

A evolução dos indicadores nacionais mostra que a obesidade foi o principal componente do avanço do excesso de peso entre os adultos acompanhados pelo Sisvan. A proporção de pessoas convivendo com a condição passou de 25,1%, em 2016, para 31,9%, em 2022, e chegou a 36,4%, em 2026. Em números absolutos, dos adultos acompanhados pelo Sisvan em 2026, 10,76 milhões apresentam sobrepeso e 11,12 milhões, obesidade.

Barreiras ao tratamento



O crescimento dos indicadores de obesidade traz para o centro da discussão a capacidade dos sistemas de saúde de oferecer prevenção, acompanhamento e tratamento adequado à população. Esse foi um dos temas abordados durante o XVI Congresso Latino-Americano de Obesidade (Flaso 2026), realizado entre 28 e 31 de outubro, em Salvador, que reuniu especialistas para discutir os desafios do enfrentamento da doença na América Latina e no mundo.

Durante o congresso, o endocrinologista Bruno Halpern, presidente da Federação Mundial da Obesidade (World Obesity Federation, ou WOF) e vice-presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), apresentou os primeiros achados globais do estudo internacional "Gestão e defesa de direitos para profissionais, pacientes e sistemas de saúde (Mapps II, na sigla em inglês para Management and advocacy for providers, patients and systems), conduzido pela WOF, que investiga como a prevenção, o tratamento e as políticas públicas relacionadas à obesidade funcionam na prática em diferentes países.

Entre os gargalos identificados preliminarmente estão o financiamento insuficiente, os custos assumidos diretamente pelos pacientes, a falta de articulação entre políticas públicas, a estrutura inadequada dos serviços de saúde e o estigma relacionado ao peso, inclusive entre profissionais de saúde.

“Um dos principais pontos que vimos até agora é a distância entre o reconhecimento formal da obesidade como doença crônica e a existência de condições efetivas para seu tratamento. Embora a maioria dos participantes tenha indicado que seus países reconhecem a obesidade como doença, isso nem sempre se traduz em financiamento, acesso aos tratamentos ou serviços de saúde preparados para atender essa população”, destaca o médico.

Na avaliação do apoio financeiro oferecido pelos governos ao tratamento da obesidade, os resultados antecipados pelo estudo indicam pontuações entre 1 e 3, em uma escala de 1 a 10, segundo a percepção dos participantes. “Na maior parte dos países, os pacientes precisam arcar com os custos do próprio tratamento. Essa situação torna o acesso ainda mais difícil em nações de baixa e média renda, onde, muitas vezes, apenas as pessoas com maior poder aquisitivo conseguem se tratar”, afirma Bruno.

Outra dificuldade apontada pelo levantamento é o comprometimento da oferta de atendimento multidisciplinar às pessoas com obesidade, especialmente pela escassez de profissionais como nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas.

O estudo também identificou pouca articulação entre diferentes áreas dos governos, com ações de saúde, educação e economia desenvolvidas de forma isolada, sem uma estratégia conjunta para enfrentar a doença. “Embora frequentemente tratada como uma responsabilidade exclusiva do setor de saúde, a obesidade também está relacionada às condições de alimentação, trabalho, educação, renda e ambiente urbano, o que exige políticas articuladas de prevenção e assistência”, ressalta o especialista.

Brasil sob investigação



O Brasil é o país com o maior número de participantes no Mapps II em todo o mundo e também o único das Américas selecionado para uma etapa de investigação aprofundada. O trabalho busca identificar como estão organizadas as ações de prevenção e tratamento da obesidade no país, quais são as principais dificuldades de acesso aos serviços de saúde e como as políticas públicas respondem às necessidades dessa população.

Além dos questionários internacionais, a investigação inclui consultas a profissionais de saúde, gestores públicos, pesquisadores, representantes da sociedade civil e pessoas que vivem com obesidade. Em junho deste ano, uma mesa de discussão realizada em parceria com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde reuniu representantes desses diferentes setores para debater os desafios brasileiros. As consultas qualitativas continuam em andamento.

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A Federação Mundial da Obesidade publicará os resultados globais do Mapps II em 4 de março de 2027, Dia Mundial da Obesidade, e também lançará um relatório específico sobre o Brasil ao longo do próximo ano. As conclusões deverão subsidiar discussões nacionais e internacionais sobre a prevenção e a assistência à obesidade, incluindo os debates preparatórios para a reunião de alto nível das Nações Unidas sobre Cobertura Universal de Saúde, prevista para 2027.