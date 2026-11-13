Escolas de São José da Lapa fecham por um dia após casos de sarna humana

As escolas da rede municipal de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão fechadas nesta sexta-feira (13/11). A prefeitura informou, por meio de nota publicada nessa quinta (12/11), que a medida é preventiva e foi adotada para higienização dos espaços escolares, depois da confirmação de cinco casos de escabiose (sarna humana) na comunidade escolar do município.

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Além das escolas, estão fechados os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e outros equipamentos da área, como Núcleo de Arte Pesquisa e Educação (Nape), Educarte e Bombeiro Mirim. Segundo a prefeitura, as atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira (16/11).

De acordo com a prefeitura, os profissionais estão trabalhando em conjunto com a Vigilância em Saúde a fim de reforçar os cuidados e proteger estudantes, professores e a comunidade.

Vazio sanitário

Segundo o órgão do município, a decisão seguiu a Nota Técnica Informativa nº 02/2026, da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, que tem como referência a Nota Técnica nº 9/2026 da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

O documento não prevê o fechamento rotineiro de escolas, mas indica que um vazio sanitário de 48 a 72 horas é suficiente para interromper o ciclo de vida do parasita, que sobrevive no máximo dois a três dias fora da pele humana.

Casos em Vespasiano

A escabiose também levou à suspensão de aulas em Vespasiano, na mesma região. Depois de confirmar cinco casos em escolas, a prefeitura suspendeu as atividades de toda a rede municipal até a terça-feira (17/11), período em que as unidades passam por limpeza e desinfecção. A primeira a parar foi a Escola Municipal de Ensino Especial Vovó Mariquita, após um caso confirmado.

Na rede estadual da cidade, as aulas foram mantidas em 12 das 13 escolas. Somente a Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca, no Bairro Morro Alto, suspendeu as atividades, depois que uma professora foi infectada. Segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), todas as unidades passam por desinfecção preventiva.

Sul de Minas lidera registros

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o Sul de Minas concentra o maior número de surtos em 2026. Alfenas soma 332 registros, e há ocorrências em cidades como Andradas, Paraguaçu e Lavras.

Orientações

A doença de pele é causada por um ácaro e provoca coceira intensa, que costuma piorar à noite. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com uma pessoa infectada e, em alguns casos, pelo compartilhamento de roupas, lençóis e toalhas.

A sarna humana possui tratamento e cura, e a orientação é procurar uma unidade de saúde ao notar os sintomas.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata