Sarna em Vespasiano: escolas estaduais mantêm aulas e passam po desinfecção

Após a confirmação de seis casos de escabiose, popularmente conhecida como sarna humana, em seis escolas de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as aulas estão mantidas em 12 das 13 unidades da rede estadual de ensino no município. A Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) informou que todas passarão por desinfecção preventiva.

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A exceção é a Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca, no Bairro Morro Alto, que registrou um dos seis casos da doença no município. A suspensão aconteceu nessa quarta (11), após a confirmação da infecção em uma professora da unidade. Segundo a secretaria, as atividades serão retomadas nesta sexta (13), e os dias letivos perdidos serão repostos posteriormente, sem prejuízo aos alunos.

Nas outras 12 escolas estaduais, as atividades seguem normalmente. A secretaria informou que uma eventual suspensão será avaliada caso seja identificado algum caso de escabiose em uma das unidades.

Desinfecção preventiva

Para que os casos de escabiose não se espalhem pelas unidades de ensino, as 13 escolas estaduais de Vespasiano estão passando por desinfecção preventiva, seguindo as orientações das autoridades de saúde.

A comunidade escolar também está sendo orientada sobre os cuidados para prevenir a transmissão. Funcionários, estudantes e familiares recebem as informações em uma ação conjunta da SEE-MG, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e da Vigilância Sanitária Municipal.

Segundo a pasta, tanto a SEE quanto a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C acompanham a situação no município.

Aulas suspensas na rede municipal

Na rede municipal, a Prefeitura de Vespasiano confirmou cinco casos de escabiose em escolas da cidade. Diante da identificação de novos registros, a administração municipal suspendeu as aulas de toda a rede até terça (17).

A primeira suspensão ocorreu na Escola Municipal de Ensino Especial Vovó Mariquita, na segunda (9), após a confirmação de um caso. Dois dias depois, na quarta (11), outro registro foi identificado em uma aluna da Escola Municipal Josefina Alves Vieira. A unidade passou por higienização antes do início das aulas e não precisou interromper as atividades naquele momento.

Com a confirmação de novos casos, a prefeitura decidiu suspender as atividades de toda a rede municipal. “Essa medida está sendo tomada em virtude da rapidez de novos casos surgidos na rede municipal de ensino”, afirmou. Durante a suspensão, as escolas passarão por desinfecção, e as atividades escolares serão disponibilizadas pelas direções nos grupos de comunicação com os pais.

Atenção aos sintomas

A escabiose é uma doença de pele causada por um ácaro e tem tratamento e cura. O principal sintoma é a coceira intensa, que geralmente piora à noite e pode vir acompanhada de pequenas lesões na pele.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com uma pessoa infectada. Em algumas situações, também pode acontecer pelo compartilhamento de objetos pessoais, toalhas e roupas.

Pais e responsáveis devem ficar atentos a alterações na pele ou coceira persistente nas crianças. Nesses casos, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima para uma avaliação profissional. É importante seguir corretamente o tratamento indicado e os cuidados recomendados pela equipe de saúde.

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*Estagiária sob supervisão