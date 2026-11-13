BH: manutenção emergencial pode afetar abastecimento de água em 10 bairros

Moradores de 10 bairros de Belo Horizonte podem enfrentar interrupções ou oscilações no abastecimento de água nesta sexta-feira (13/11), em razão de uma manutenção emergencial realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A previsão é que o fornecimento seja restabelecido gradualmente ao longo da madrugada de sábado (14/11).



De acordo com a companhia, a ocorrência pode afetar imóveis nos bairros Alto dos Pinheiros, Álvaro Camargos, Conjunto Califórnia I, Conjunto Novo Dom Bosco, Delta, Dom Bosco, Dom Cabral, João Pinheiro, Vila Califórnia e Vila Trinta e Um de Março.



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A Copasa ressalta que o impacto pode ser menor ou até não ser percebido em imóveis que contam com caixas-d'água, já que a reserva permite manter o consumo durante eventuais interrupções no fornecimento da rede.