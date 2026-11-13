Tragédia de Mariana: FGV inicia trabalho para operacionalizar R$ 1,9 bilhão

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A operacionalização de R$ 1,907 bilhão em pagamentos destinados às pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas, começa a avançar com a contratação da Fundação Getulio Vargas (FGV). O contrato com a Samarco foi assinado em 6 de novembro, com a interveniência do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e governo de Minas Gerais. A informação foi divulgada pelo MPMG nesta sexta-feira (13/11).

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Os recursos estão previstos no Anexo 1 do Acordo de Repactuação e contemplam diferentes modalidades de reparação. Do total, R$ 1,087 bilhão será destinado a indenizações e compensações relacionadas aos reassentamentos. Outros R$ 820 milhões abrangem indenizações individuais e recursos para o Programa de Transferência de Renda de Mariana (PTR Mariana).

A conhecida tragédia de Mariana, ocorrida em novembro de 2015, deixou 19 mortos e um desaparecido. Os distritos mineiros de Bento Rodrigues e Paracatu foram destruídos pela enxurrada decorrente do rompimento da Barragem de Fundão. Além dos impactos ambientais, as populações de dezenas de municípios de Minas e do Espírito Santo foram afetadas.

A barragem pertencia à mineradora Samarco, uma joint venture (parceria empresarial) entre a Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. Em síntese, a Samarco é a empresa responsável pelo empreendimento ligado ao desastre; Mariana foi o município onde ocorreu o rompimento; e os R$ 1,9 bilhão fazem parte dos recursos destinados à reparação das pessoas atingidas.

A FGV será responsável por apoiar os procedimentos necessários à realização dos pagamentos. Entre as atividades previstas estão o atendimento às pessoas atingidas, o auxílio na organização de cadastros e documentos, a efetivação das transferências, o esclarecimento de dúvidas e a correção de eventuais problemas nos pagamentos.

O primeiro compromisso da Fundação é apresentar, em até 30 dias após a assinatura do contrato, um plano de trabalho. O documento deverá detalhar as etapas de execução dos serviços e organizar os procedimentos de atendimento e acompanhamento dos pagamentos.

Atendimento terá sede em Mariana e estrutura itinerante

O contrato prevê a instalação de uma sede da FGV em Mariana, além de atendimento itinerante semanal nos reassentamentos e distritos rurais. Também serão disponibilizados canais remotos para que os beneficiários possam buscar informações e suporte.

Apesar de atuar diretamente na operacionalização dos pagamentos, a FGV não será responsável por definir quem tem direito aos recursos ou estabelecer os valores das indenizações. Essas atribuições continuarão sob responsabilidade das instituições públicas signatárias do contrato: MPF, MPMG, DPMG e Governo de Minas Gerais.

A Fundação deverá executar os serviços conforme as orientações aprovadas por essas instituições.

Recursos dos atingidos serão separados da remuneração da FGV

Outro ponto previsto no contrato é a separação entre os recursos destinados às pessoas atingidas e os valores pagos à FGV pela prestação dos serviços. O acordo também estabelece mecanismos de registro e prestação de contas das atividades executadas e dos pagamentos realizados.

A vigência contratual será de 167 meses, período durante o qual a Fundação prestará o apoio operacional previsto no acordo.

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A contratação representa uma nova etapa na execução das medidas de reparação relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, que atingiu comunidades de Mariana e municípios ao longo da bacia do Rio Doce.