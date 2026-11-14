Casal é morto a tiros em sítio de Sete Lagoas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um casal foi executado a tiros por volta das 20h da última sexta-feira (13/11) em um sítio no bairro Barreiro, região do Recanto da Gineta, na zona rural de Sete Lagoas, Região Central de Minas.

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Os corpos foram descobertos apenas cerca de duas horas depois, na transição para a madrugada de sábado (14/11).

As vítimas foram identificadas como Paulo Eduardo Correia, de 61 anos, e Fabiane Beatriz de Paula, de 47, enquanto o principal suspeito apontado nas diligências iniciais é um jovem de 21 anos, que teria agido com comparsas.

A área é um misto de chácaras e ocupação residencial esparsa, cercada por vias locais de acesso à Avenida Minas Gerais, principal corredor viário da vizinhança onde se concentram estabelecimentos comerciais de pequeno porte, não havendo favelas ou aglomerados urbanos nas imediações.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por volta das 22h de sexta-feira, um morador de 46 anos acionou a Polícia Militar pelo telefone 190. Ele relatou aos agentes ter sido procurado por outro vizinho, de 49 anos, que afirmou ter escutado estampidos de disparos vindos da propriedade das vítimas por volta das 20h.

Segundo o relato repassado à polícia, esse segundo morador contou que a própria nora o informou sobre o envolvimento do filho dele, o jovem de 21 anos, e de outros comparsas no duplo homicídio, acrescentando que viu o rapaz chegar em casa em atitude suspeita e fugir pouco tempo depois acompanhado da esposa.

Alertado pela vizinhança, o homem de 46 anos foi até o sítio do casal e encontrou o portão ou a porta principal destrancada e as luzes acesas. Ao entrar na sala da residência, deparou-se com Fabiane Beatriz caída no piso, apresentando intenso sangramento na região da cabeça.

Ao percorrer a área externa do terreno, localizou Paulo Eduardo já sem vida dentro da carroceria de sua caminhonete Fiat Toro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada até o endereço e confirmou os dois óbitos no local.

Fabiane foi atingida por dois disparos na cabeça e Paulo Eduardo sofreu uma perfuração na mesma região, sem que projéteis ou cápsulas fossem recolhidos na cena.

Na tentativa de impedir o registro eletrônico da invasão, os criminosos cortaram os cabos de internet e arrancaram três câmeras de segurança instaladas no imóvel.

Apesar da sabotagem, familiares das vítimas que compareceram ao sítio conseguiram acessar gravações armazenadas, nas quais aparecem dois homens entrando na propriedade, mantendo uma breve conversa com os moradores e efetuando os tiros contra eles, embora as imagens não mostrem o trajeto de saída do grupo.

O interior da casa foi deixado revirado, com objetos espalhados pelos cômodos. Os invasores chegaram a separar uma televisão, um botijão de gás, uma roçadeira e fios de extensão no chão, cenário que sustenta a principal hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), mas acabaram deixando esses equipamentos para trás e fugiram levando apenas os telefones celulares do casal e a chave da caminhonete.

Quem eram as vítimas?

Em conversa com os policiais militares, os filhos das vítimas — que moram na Região Metropolitana de Belo Horizonte — informaram que os pais promoviam cultos evangélicos no sítio frequentados por pessoas com passagens pela polícia, incluindo indivíduos monitorados por tornozeleira eletrônica, mas não souberam citar nomes.

Os tiros concentrados na cabeça, após uma conversa registrada em vídeo, sugerem disparos a curta distância. Além disso, a posição de Paulo Eduardo na carroceria da Fiat Toro indica que ele pode ter sido surpreendido enquanto manuseava carga no veículo ou arrastado para o compartimento após ser baleado, hipótese verificável pela análise de manchas de sangue no solo e na lataria.

Os cabos cortados, as câmeras arrancadas e os objetos separados para transporte também são alvos prioritários para coleta de impressões digitais e material genético (DNA) por contato, enquanto a eventual presença de pessoas monitoradas no imóvel permite cruzar dados de geolocalização de tornozeleiras eletrônicas com o horário do crime.

Sobre o armamento empregado na ação, o registro da ocorrência confirma o uso de arma de fogo, mas não especifica o modelo ou o calibre dos disparos que atingiram o casal.

A ausência de estojos deflagrados no chão do sítio permite levantar uma hipótese de que os atiradores podem ter utilizado um revólver — arma cujo tambor retém as cápsulas vazias após o disparo, ou caso tenham empregado uma pistola semiautomática, recolheram os estojos manualmente antes da fuga para dificultar o confronto balístico.

O imóvel onde o crime ocorreu fica distante das sedes das unidades de segurança pública do município, a 17 quilômetros do 25º Batalhão da Polícia Militare a 21 quilômetros da Delegacia Regional de Sete Lagoas e o 19º Departamento de Polícia Civil, no bairro Santa Helena.

Na sequência do atendimento, os militares foram até a casa do jovem de 21 anos apontado como suspeito, mas encontraram o imóvel vazio, igualmente com a porta aberta e as luzes acesas.

Questionado novamente pelos policiais, o pai do rapaz, de 49 anos, alterou a versão dada anteriormente, passando a afirmar que ouviu apenas barulhos de motocicletas e que desconhecia o paradeiro do filho e da nora.

Caso os autores tenham fugido em veículos, a malha viária do Barreiro dá acesso direto à rodovia federal BR-040/BR-135, principal eixo de escoamento da região, permitindo deslocamentos rápidos tanto em direção ao Centro de Sete Lagoas — situado a cerca de 11,5 quilômetros atravessando bairros como Jardim Europa, Aeroporto Industrial e Santa Helena — quanto para municípios vizinhos.

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Concluída a perícia, o imóvel e a caminhonete foram liberados aos familiares, e o caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

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