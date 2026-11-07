Três adolescentes são apreendidos por suspeita de latrocínio em MG
Segundo a Polícia Civil, jovens de 15 e 17 anos teriam ameaçado divulgar uma suposta prática de pedofilia atribuída à vítima; homem foi agredido e teve objetos roubados
compartilhe
Três adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos nessa sexta-feira (6/11), suspeitos de envolvimento na morte de um homem de 34 anos, em Ouro Fino, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime teria começado com uma tentativa de chantagem e terminado com agressões que provocaram a morte da vítima.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O homem foi encontrado morto em uma residência no Centro da cidade. As investigações apontaram que os adolescentes teriam ido ao imóvel no dia 22 de outubro com a intenção de ameaçá-lo.
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos pretendiam chantagear a vítima com a divulgação de uma suposta prática de pedofilia atribuída a ela.
Leia Mais
Durante a ação, porém, o homem foi agredido e morreu no local.
Adolescentes teriam levado dinheiro e objetos
Ainda conforme as investigações, os adolescentes teriam levado dinheiro e outros objetos da residência depois da morte da vítima.
Os três jovens admitiram participação nos fatos, segundo a Polícia Civil.
Com o avanço das apurações, os investigadores identificaram indícios de ato infracional análogo ao crime de latrocínio, caracterizado pelo roubo seguido de morte.
Na manhã de sexta-feira (6), a Polícia Civil cumpriu os mandados de busca e apreensão contra os três adolescentes, que foram encaminhados ao sistema socioeducativo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.