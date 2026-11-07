Três adolescentes são apreendidos por suspeita de latrocínio em MG

Três adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos nessa sexta-feira (6/11), suspeitos de envolvimento na morte de um homem de 34 anos, em Ouro Fino, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime teria começado com uma tentativa de chantagem e terminado com agressões que provocaram a morte da vítima.

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O homem foi encontrado morto em uma residência no Centro da cidade. As investigações apontaram que os adolescentes teriam ido ao imóvel no dia 22 de outubro com a intenção de ameaçá-lo.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos pretendiam chantagear a vítima com a divulgação de uma suposta prática de pedofilia atribuída a ela.

Durante a ação, porém, o homem foi agredido e morreu no local.

Adolescentes teriam levado dinheiro e objetos

Ainda conforme as investigações, os adolescentes teriam levado dinheiro e outros objetos da residência depois da morte da vítima.

Os três jovens admitiram participação nos fatos, segundo a Polícia Civil.

Com o avanço das apurações, os investigadores identificaram indícios de ato infracional análogo ao crime de latrocínio, caracterizado pelo roubo seguido de morte.

Na manhã de sexta-feira (6), a Polícia Civil cumpriu os mandados de busca e apreensão contra os três adolescentes, que foram encaminhados ao sistema socioeducativo.

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As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.