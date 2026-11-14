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RESGATE NO BARRO

Barranco desaba sobre casa e soterra casal em Sabará

Deslizamento de terra atingiu residência de três cômodos no bairro Rosário durante a chuva da noite de sexta-feira (13/11). Bombeiros retiraram vítimas com maca especial

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
14/11/2026 11:54 - atualizado em 14/11/2026 11:54

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Bombeiros trabalham em Sabará onde uma casa foi atingida pelo desabamento de um barranco, soterrando um casal no Bairro Rosário
Bombeiros trabalham em Sabará onde uma casa foi atingida pelo desabamento de um barranco, soterrando um casal no Bairro Rosário crédito: Divulgação/CBMMG

Um casal foi parcialmente soterrado depois que uma residência de três cômodos desabou na noite dessa sexta-feira (13/11), por volta das 21h45, na Rua Tiradentes, no bairro Rosário, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O imóvel, construído sobre uma encosta íngreme, fica próximo à Rua José Anchieta, no bairro Itacolomi, nas imediações da UBS Vilas Reunidas. O desmoronamento destruiu a moradia e deixou casas vizinhas sob risco geológico, motivando a retirada preventiva de outras famílias do perímetro.

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Chovia no momento que o solo cedeu sobre a construção. Com a força do deslizamento de terra, o homem foi empurrado para fora dos escombros, enquanto a mulher ficou presa sob uma telha de amianto e soterrada até a altura da cintura. Acionadas para o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuaram em um terreno acidentado e de difícil acesso para alcançar as vítimas.

Os militares realizaram o desencarceramento, imobilizaram a mulher e a estabilizaram em uma maca própria para içamento e arrasto em áreas irregulares.

“A vítima soterrada foi imobilizada em local de difícil acesso e estabilizada em uma maca tipo SKED, própria para içamento e arrasto de forma segura em terrenos/ ambientes complexos”, informou o CBMMG.

Após a retirada em segurança de ambos os moradores, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiram o atendimento pré-hospitalar e conduziram o casal a uma unidade de saúde.

A ocorrência também mobilizou agentes da Defesa Civil municipal e contou com o acompanhamento do prefeito de Sabará no local.

Ocorreram mais evacuações devido às chuvas?

Diante da instabilidade do terreno e do perigo de novos deslizamentos, moradores de imóveis situados na área de risco precisaram deixar suas casas de forma preventiva ainda durante a noite.

Os trabalhos de resgate e isolamento da área se estenderam pela madrugada deste sábado (14/11), com a desmobilização dos bombeiros por volta de 1h45.

Ainda na manhã deste sábado, agentes da Defesa Civil retornam ao endereço para uma nova vistoria técnica, e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realiza levantamentos para apurar as circunstâncias do desabamento, trabalho que havia sido programado para o amanhecer por questões de segurança e visibilidade.

O episódio volta a expor a vulnerabilidade das encostas de Sabará durante o período chuvoso, embora não tenham sido localizados registros públicos de desabamentos residenciais da mesma proporção no município nos últimos seis meses (entre maio e o início de novembro de 2026), período marcado pela estação seca.

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O histórico recente da cidade, contudo, registra ocorrências semelhantes na última temporada de chuvas, como o desabamento de um muro após deslizamento de terra no bairro Morro do São Francisco, em janeiro de 2026, e a queda de um barranco sobre uma casa no mesmo bairro, em dezembro de 2025, que deixou cinco pessoas feridas.

Resgate em Sabará

  • Horário do chamado: por volta das 21h45 de sexta-feira (13), sob chuva na região do bairro Rosário
  • Situação das vítimas: homem empurrado para fora dos escombros e mulher soterrada até a cintura sob uma telha de amianto
  • Técnica de salvamento: imobilização em maca tipo SKED para içamento e arrasto em terreno íngreme e de difícil acesso
  • Atendimento médico: condução do casal pelo Samu a uma unidade de saúde após o resgate
  • Medida preventiva: retirada de famílias moradoras de casas vizinhas situadas na área de risco geológico
  • Desmobilização e vistorias: encerramento da atuação dos bombeiros à 1h45 de sábado (14), seguido de vistoria da Defesa Civil e perícia da Polícia Civil pela manhã

Sinais de alerta e prevenção em áreas de encosta

  • Rachaduras e trincas: fendas novas ou em expansão nas paredes, pisos e muros do imóvel
  • Inclinação de estruturas: postes, árvores, cercas ou muros apresentando tombamento progressivo
  • Alterações no solo: surgimento de degraus, abatimentos no terreno ou água barrenta minando da base do barranco
  • Dificuldade em aberturas: portas e janelas que passam a emperrar repentinamente por movimentação da estrutura
  • Cuidados no terreno: evitar cortes altos em barrancos, consertar vazamentos em encanamentos e não descartar lixo ou entulho nas encostas
  • Acionamento de emergência: sair imediatamente do imóvel ao notar sinais de instabilidade e ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193)

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