Barranco desaba sobre casa e soterra casal em Sabará

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um casal foi parcialmente soterrado depois que uma residência de três cômodos desabou na noite dessa sexta-feira (13/11), por volta das 21h45, na Rua Tiradentes, no bairro Rosário, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O imóvel, construído sobre uma encosta íngreme, fica próximo à Rua José Anchieta, no bairro Itacolomi, nas imediações da UBS Vilas Reunidas. O desmoronamento destruiu a moradia e deixou casas vizinhas sob risco geológico, motivando a retirada preventiva de outras famílias do perímetro.

Chovia no momento que o solo cedeu sobre a construção. Com a força do deslizamento de terra, o homem foi empurrado para fora dos escombros, enquanto a mulher ficou presa sob uma telha de amianto e soterrada até a altura da cintura. Acionadas para o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuaram em um terreno acidentado e de difícil acesso para alcançar as vítimas.

Os militares realizaram o desencarceramento, imobilizaram a mulher e a estabilizaram em uma maca própria para içamento e arrasto em áreas irregulares.

“A vítima soterrada foi imobilizada em local de difícil acesso e estabilizada em uma maca tipo SKED, própria para içamento e arrasto de forma segura em terrenos/ ambientes complexos”, informou o CBMMG.

Após a retirada em segurança de ambos os moradores, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiram o atendimento pré-hospitalar e conduziram o casal a uma unidade de saúde.

A ocorrência também mobilizou agentes da Defesa Civil municipal e contou com o acompanhamento do prefeito de Sabará no local.

Ocorreram mais evacuações devido às chuvas?

Diante da instabilidade do terreno e do perigo de novos deslizamentos, moradores de imóveis situados na área de risco precisaram deixar suas casas de forma preventiva ainda durante a noite.

Os trabalhos de resgate e isolamento da área se estenderam pela madrugada deste sábado (14/11), com a desmobilização dos bombeiros por volta de 1h45.

Ainda na manhã deste sábado, agentes da Defesa Civil retornam ao endereço para uma nova vistoria técnica, e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realiza levantamentos para apurar as circunstâncias do desabamento, trabalho que havia sido programado para o amanhecer por questões de segurança e visibilidade.

O episódio volta a expor a vulnerabilidade das encostas de Sabará durante o período chuvoso, embora não tenham sido localizados registros públicos de desabamentos residenciais da mesma proporção no município nos últimos seis meses (entre maio e o início de novembro de 2026), período marcado pela estação seca.

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O histórico recente da cidade, contudo, registra ocorrências semelhantes na última temporada de chuvas, como o desabamento de um muro após deslizamento de terra no bairro Morro do São Francisco, em janeiro de 2026, e a queda de um barranco sobre uma casa no mesmo bairro, em dezembro de 2025, que deixou cinco pessoas feridas.

Resgate em Sabará

Horário do chamado: por volta das 21h45 de sexta-feira (13), sob chuva na região do bairro Rosário

por volta das 21h45 de sexta-feira (13), sob chuva na região do bairro Rosário Situação das vítimas: homem empurrado para fora dos escombros e mulher soterrada até a cintura sob uma telha de amianto

homem empurrado para fora dos escombros e mulher soterrada até a cintura sob uma telha de amianto Técnica de salvamento: imobilização em maca tipo SKED para içamento e arrasto em terreno íngreme e de difícil acesso

imobilização em maca tipo SKED para içamento e arrasto em terreno íngreme e de difícil acesso Atendimento médico: condução do casal pelo Samu a uma unidade de saúde após o resgate

condução do casal pelo Samu a uma unidade de saúde após o resgate Medida preventiva: retirada de famílias moradoras de casas vizinhas situadas na área de risco geológico

retirada de famílias moradoras de casas vizinhas situadas na área de risco geológico Desmobilização e vistorias: encerramento da atuação dos bombeiros à 1h45 de sábado (14), seguido de vistoria da Defesa Civil e perícia da Polícia Civil pela manhã

Sinais de alerta e prevenção em áreas de encosta