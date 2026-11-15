BH e Minas entram em alerta para chuvas fortes, raios e rajadas de vento

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um aviso de chuva com grau de severidade de Perigo Potencial (primeiro nível de alerta climático que antecede situações mais críticas).

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu o mesmo alerta a todos os municípios de Minas Gerais e vários estados brasileiros por toda a segunda-feira.

Os alertas para pancadas de chuva permanecem válidos até as 8h desta segunda-feira (16/11). As previsões apontam riscos de precipitações acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h.

Nas áreas afetadas, o cenário de instabilidade climática eleva a vulnerabilidade em pontos históricos de alagamento, vias próximas a córregos e ribeirões, além de áreas de encostas e morros sujeitas à saturação do solo durante as pancadas de chuva.

O Inmet emitiu o aviso de tempestade com grau de severidade classificado como Perigo Potencial para os 853 municípios mineiros sob alerta, que representam aproximadamente 29% do total de 2.938 cidades brasileiras sob o mesmo alerta.

Além do território mineiro, a instabilidade alcança municípios situados no Distrito Federal e em outros 17 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Quando entra em vigor o alerta estadual?

O alerta de tempestade entra em vigor à 0h desta segunda-feira (16/11) e permanece válido até as 23h59 do mesmo dia. Durante esse período, há previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e queda de granizo, cenário que oferece baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Em todo o país, outras 2.085 cidades fora de Minas Gerais enfrentam as mesmas condições meteorológicas.

Em território mineiro, o aviso de tempestade abrange as 12 mesorregiões geográficas do estado. A lista de áreas afetadas contempla o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas.

Para minimizar transtornos diante da previsão de tempestade, o Inmet divulga uma série de recomendações preventivas à população. Em caso de rajadas de vento, a orientação do órgão é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao leve risco de queda e descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A escala de severidade meteorológica adotada pelo instituto utiliza cores para diferenciar o potencial de impacto dos fenômenos atmosféricos. O nível amarelo, correspondente ao Perigo Potencial, funciona como um sinal inicial de atenção para condições adversas de menor gravidade, antecedendo os avisos de Perigo (laranja) e Grande Perigo (vermelho).

Com a abrangência em todo o estado de Minas Gerais e forte presença nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste, o sistema de instabilidade exige monitoramento constante das condições locais ao longo de toda a segunda-feira. A ocorrência simultânea de precipitações moderadas a fortes e ventos de até 60 km/h demanda atenção redobrada em áreas urbanas suscetíveis a pontos de alagamento e em zonas rurais.

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Em situações de emergência ou para obter atualizações sobre as condições climáticas locais, os moradores devem acionar os órgãos de proteção e socorro. Mais informações podem ser obtidas diretamente junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Recomendações preventivas do Inmet durante tempestades