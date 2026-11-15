Enem 2026: BH tem operação especial de trânsito e ônibus gratuito

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma operação especial nos corredores de transporte e ônibus de graça facilitam os deslocamentos de estudantes e familiares que vão participar do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Belo Horizonte.

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A iniciativa conta com a atuação conjunta da BHTrans, da Polícia Militar e da Guarda Municipal para as provas que vão das 13h às 17h.

Os candidatos terão deslocamento gratuito por meio do programa Catraca Livre e maior oferta de viagens de ônibus das linhas municipais para assegurar o acesso pontual e seguro.

A operação se concentra principalmente nos entornos das universidades, centros universitários e corredores viários de Belo Horizonte.

Enquanto os candidatos ganham agilidade e economia para chegar aos locais de exame, motoristas e moradores dessas regiões enfrentam alterações na rotina viária.

Há proibição de estacionamento nas imediações das instituições de ensino e a suspensão temporária dos eventos de lazer do programa "A Rua é Nossa", interrompidos para evitar bloqueios e preservar a fluidez do tráfego.

O sistema de transporte coletivo convencional recebeu um reforço de 391 viagens adicionais em 50 linhas de ônibus, na comparação com a grade de um domingo comum.

Entre os destaques da programação estão as linhas 205 (Metrô Calafate / Buritis) e 5102 (UFMG / Santo Antônio), que habitualmente não circulam aos domingos, mas foram ativadas especialmente para atender os estudantes.

Os horários atualizados estão disponíveis sob a identificação "Domingo Enem" no Portal da Prefeitura de BH e no aplicativo BHBUS+.

Nas ruas, agentes da Unidade Integrada de Trânsito organizam o fluxo de veículos, orientam condutores e auxiliam pedestres nas travessias. O estacionamento está proibido nas proximidades dos locais de aplicação das provas, sendo permitido apenas o embarque e desembarque rápido em áreas devidamente sinalizadas.

Quais as recomendações aos candidatos?

Segundo o assessor da Diretoria de Operações da BHTrans, Leandro Martins, a recomendação é que os candidatos priorizem o transporte público ou táxis e saiam de casa com antecedência, prevenindo-se contra imprevistos no trânsito, sobretudo em caso de chuva.

A concepção dessa força-tarefa operacional responde à necessidade logística de movimentar milhares de pessoas simultaneamente em direção aos polos educacionais da capital sem comprometer a mobilidade urbana.

Além de democratizar o acesso ao exame ao eliminar o custo da passagem por meio do Catraca Livre — política implantada em Belo Horizonte para zerar tarifas aos domingos e feriados —, o planejamento integrado busca impedir o fechamento de cruzamentos críticos e reduzir o estresse dos estudantes antes da prova.

No domingo anterior, dia 8 de novembro de 2026, a prefeitura aplicou o mesmo esquema de gratuidade, 391 viagens extras de ônibus, controle de tráfego e suspensão do "A Rua é Nossa" para a primeira etapa do Enem 2026.

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Outra operação especial de trânsito e transporte para grandes eventos na capital ocorreu para o show da cantora Xuxa no sábado (14/11).