Desastre na BR-267 mata jovem de 21 anos e deixa dois feridos
Choque ocorreu na noite deste sábado (14/11), próximo ao acesso de Monsenhor Paulo e à Fernão Dias, no Sul de Minas. Bombeiros e Samu atuaram no desencarceramento das vítimas, presas às ferragens
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Uma colisão frontal entre dois automóveis matou uma mulher de 21 anos e deixou dois homens gravemente feridos na noite desse sábado (14/11), por volta das 18h30, na BR-267.
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O acidente ocorreu nas proximidades da entrada do município de Monsenhor Paulo, no trecho entre a cidade e o acesso à Rodovia Fernão Dias, na região de Três Corações.
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O ponto do acidente fica em um segmento rural próximo ao acesso urbano de Monsenhor Paulo — nas imediações da Avenida Cônego Fernando, perto do Hospital Imaculada Conceição, um corredor de ligação entre a Fernão Dias e o Trevo Campanha.
No primeiro veículo estavam a passageira de 21 anos, natural de Monsenhor Paulo, que morreu no local, e o namorado dela, de 24 anos. No segundo carro estava o motorista de 28 anos, natural de Campanha.
O impacto destruiu parcialmente a frente dos dois automóveis, deixou vítimas presas às ferragens e gerou risco de novas colisões na pista, o que levou as equipes de segurança a interditarem parcialmente a via.
Os dois carros bateram de frente no momento em que o casal seguia pela rodovia em direção a Monsenhor Paulo. Com a força do choque, as estruturas metálicas dos veículos se retorceram e bloquearam a saída dos ocupantes, exigindo o corte da lataria para o resgate.
O atendimento mobilizou militares do Corpo de Bombeiros de Três Corações, duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e policiais militares que assumiram o controle do trânsito no trecho. Quando os bombeiros chegaram, os socorristas do Samu já haviam retirado uma das vítimas das ferragens e iniciado os primeiros cuidados médicos na rodovia.
Para liberar os demais envolvidos, os bombeiros utilizaram equipamentos de corte e expansão enquanto as equipes médicas estabilizavam os feridos ainda dentro dos automóveis.
“Para o resgate das vítimas presas às ferragens, a guarnição dos bombeiros realizou os procedimentos de desencarceramento e atendimento pré-hospitalar em conjunto com as equipes do Samu”, informou o CBMMG.
Qual o estado das vítimas?
Após o resgate, o jovem de 24 anos, que sofreu múltiplas lesões pelo corpo, recebeu atendimento de uma unidade avançada do Samu vinda de Varginha e foi levado em estado grave para o Pronto Atendimento Hospital Bom Pastor Centro Dr. Alfredo Peixoto Cavalcanti, no mesmo município.
Já o motorista de 28 anos, também com múltiplos ferimentos, foi socorrido por uma equipe básica de Três Corações e encaminhado ao Hospital São Sebastião.
A jovem de 21 anos não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve a morte confirmada ainda na rodovia pela equipe médica. O trecho onde ocorreu a batida permaneceu isolado pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil, que coletou vestígios na pista para esclarecer as causas da invasão de faixa e da colisão.
Concluídos os levantamentos periciais, o corpo foi liberado para o serviço funerário e os veículos foram retirados da pista.
Nos últimos seis meses, entre maio e novembro de 2026, o mesmo corredor rodoviário e municípios vizinhos registraram outros acidentes graves com dinâmica semelhante.
Em 16 de setembro de 2026, na própria BR-267, no município vizinho de Campanha, pai e filho morreram após uma caminhonete invadir a contramão e bater contra um caminhão.
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Já em 31 de outubro de 2026, outra colisão frontal entre automóveis na BR-267, em Liberdade, provocou uma morte e deixou motoristas feridos, enquanto na véspera da ocorrência deste sábado, em 13 de novembro, uma batida entre carro e caminhão na rodovia MG-167, em Três Corações, também deixou uma vítima presa às ferragens.
Desastre na BR-267
- Local da colisão: trecho rural da BR-267 próximo à entrada de Monsenhor Paulo e à ligação com a Fernão Dias
- Vítima fatal: passageira de 21 anos, natural de Monsenhor Paulo, morta ainda na rodovia
- Feridos graves: namorado da jovem, de 24 anos, levado para Varginha, e motorista do segundo carro, de 28 anos, encaminhado a Três Corações
- Atuação do socorro: desencarceramento feito pelos bombeiros de Três Corações em conjunto com duas equipes do Samu
- Procedimentos finais: perícia da Polícia Civil na pista, liberação do corpo ao serviço funerário e remoção dos veículos
Cuidados em rodovias de pista simples
- Ultrapassagens seguras: realizar manobras apenas em trechos permitidos pela sinalização e com ampla visibilidade da faixa contrária
- Controle de velocidade: reduzir a marcha em acessos urbanos, trevos, curvas e períodos noturnos
- Distância de seguimento: manter espaço suficiente do veículo à frente para ter tempo de reação e visão antecipada do tráfego oposto
- Sinalização em emergências: em caso de pane ou acidente, retirar os ocupantes do leito da via, sinalizar a pista e acionar o 193 ou a concessionária