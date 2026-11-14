Homicídios marcam noite de sábado (14/11) na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois homicídios em diferentes cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte marcaram a noite deste sábado (14/11). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um deles ocorreu em Vespasiano e o outro em Nova Lima.

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Conforme informações preliminares da corporação, por volta das 19h35 a PM foi acionada para um bar no Bairro Maria José, em Vespasiano, onde um homem foi morto a tiros. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, um motociclista teria feito os disparos e fugido em seguida.

Já em Nova Lima, o assassinato foi registrado às 20h55 no Bairro Bela Fama. Um homem, de idade não divulgada, também foi morto a tiros.

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De acordo com a PM, a autoria e a motivação são desconhecidas em ambos os casos, e até as 22h eles aguardavam a perícia da Polícia Civil (PC) e o rabecão nos dois endereços.