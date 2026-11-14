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VIOLÊNCIA

Homicídios marcam noite de sábado (14/11) na Grande BH

Assassinatos a tiros em Vespasiano e em Nova Lima marcam o fim de semana; PM apura motivação e autoria dos crimes

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/11/2026 23:10

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PM atira e mata suspeito em bar no Barreiro após ameaça à família
Equipes da PM apuram os homicídios registrados neste sábado crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Dois homicídios em diferentes cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte marcaram a noite deste sábado (14/11). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um deles ocorreu em Vespasiano e o outro em Nova Lima.

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Conforme informações preliminares da corporação, por volta das 19h35 a PM foi acionada para um bar no Bairro Maria José, em Vespasiano, onde um homem foi morto a tiros. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, um motociclista teria feito os disparos e fugido em seguida.

Já em Nova Lima, o assassinato foi registrado às 20h55 no Bairro Bela Fama. Um homem, de idade não divulgada, também foi morto a tiros.

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De acordo com a PM, a autoria e a motivação são desconhecidas em ambos os casos, e até as 22h eles aguardavam a perícia da Polícia Civil (PC) e o rabecão nos dois endereços.

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