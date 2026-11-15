Segundo dia de Enem será de calor e pancadas de chuva em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O belo-horizontino enfrenta um domingo (15/11) com provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sob calor intenso, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde.

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A máxima prevista de 31°C, e queda na umidade relativa do ar para cerca de 40%, cenário que exige hidratação e cuidados redobrados ao ar livre.

A partir de segunda-feira (16/11), porém, o tempo vira na capital: os termômetros recuam e a semana será marcada por céu encoberto e pancadas de chuva.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a madrugada deste domingo ainda teve clima ameno na cidade, registrando mínima de 17,9°C na Região Centro-Sul, mas o calor predomina antes da chegada de novas instabilidades.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre segunda e terça-feira (17/11), as máximas não passam de 25°C em BH, com trovoadas e rajadas de vento. No restante de Minas, as chuvas também ganham força no Norte e no Triângulo Mineiro, enquanto o Sul do estado terá uma breve trégua no início da semana.

Em BH, os menores índices térmicos do amanhecer se concentraram nas porções sul e oeste da capital mineira. A marca mais baixa foi anotada na regional Centro-Sul, que atingiu 17,9°C às 2h15, seguida de perto pela regional Oeste — onde fica a estação do Cercadinho, no bairro Buritis —, que marcou 18,3°C às 6h.

Por outro lado, a outra metade das medições apresentadas pela Defesa Civil revelou temperaturas mais amenas nas demais regiões da cidade.

Venda Nova registrou mínima de 19,6°C às 4h50, enquanto a Pampulha anotou 19,9°C às 4h, com sensação térmica de 21,5°C. Já a regional Barreiro teve a menor marca mais elevada entre os pontos monitorados, atingindo 20°C às 5h35.

A semana começa com tempo instável e temperaturas amenas em Belo Horizonte, mas apresenta elevação gradual nos termômetros até quinta-feira (19/11), segundo os dados meteorológicos.

A previsão indica presença constante de nebulosidade, alta umidade relativa do ar — atingindo 100% em todos os dias — e ocorrência de chuvas em diferentes intensidades ao longo do período.

Entre segunda-feira (16/11) e terça-feira (17/11), as temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 16°C e máxima de 25°C. Na segunda, o céu fica encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã, passando para chuva isolada à tarde e chuvisco à noite.

Já na terça, a nebulosidade persiste com possibilidade de chuva isolada, mas os ventos ganham força, soprando fracos a moderados com rajadas, enquanto a umidade mínima cai para 60%.

A partir de quarta-feira (18/11), o calor ganha intensidade gradual na capital mineira. A temperatura mínima sobe para 19°C e a máxima chega a 26°C, sob céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, mantendo a umidade entre 80% e 100%.

Na quinta-feira (19/11), os termômetros variam entre 2 °C e 28°C, com retorno do céu encoberto e previsão de novas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, além de umidade mínima de 60% e ventos fracos.

Onde vai chover em Minas Gerais?

O Norte de Minas, Noroeste, Central Mineira, Jequitinhonha e Triângulo Mineiro são as regiões mais instáveis do estado. Iniciam a tarde de hoje sob pancadas de chuva e trovoadas, enfraquece para chuva isolada na noite de amanhã e ao longo de terça (com névoa úmida na faixa central e norte).

Mas volta a ganhar força com pancadas e trovoadas generalizadas nas tardes de terça (em todo o bloco), quarta (concentradas no Triângulo e oeste do Noroeste) e quinta (retornando com força e névoa úmida sobre Central, Norte e Jequitinhonha).

O bloco Leste e Central-Metropolitano (Metropolitana de BH, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri) segue a tendência convectiva na tarde deste domingo (pancadas e trovoadas), passando a chuva isolada com névoa úmida na manhã e tarde de segunda (enquanto o Mucuri registra muitas nuvens).

Na noite desta segunda, muitas nuvens devem avançar sobre os vales do Rio Doce e Mucuri. Entre terça e quarta, o bloco oscila entre pancadas com trovoadas (metade norte no dia 17) e pancadas isoladas (dia 18), voltando a registrar pancadas e trovoadas com névoa úmida na Região Metropolitana e no Vale do Rio Doce na tarde de quinta.

Já a porção Sul, Oeste e Zona da Mata (Sul/Sudoeste, Oeste de Minas, Campos das Vertentes e Zona da Mata) apresenta o tempo mais firme. Após pancadas isoladas na tarde de hoje e chuva isolada pela noite e manhã desta segunda.

O tempo firma gradualmente a partir da tarde de amanhã, atingindo o pico de estabilidade na noite e na tarde de terça, quando predomina muitas nuvens (sem chuva) em quase todo o Sul/Sudoeste, Vertentes e Zona da Mata.

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Na quarta e quinta, a umidade retorna na forma de chuva ou pancadas isoladas, com trovoadas restritas apenas ao extremo oeste do Sul/Sudoeste (dia 18) e norte do Oeste de Minas (dia 19).

Previsão dia a dia em Belo Horizonte

Domingo (15/11): máxima de 31 °C, umidade mínima em 40% e pancadas fortes com raios à tarde

máxima de 31 °C, umidade mínima em 40% e pancadas fortes com raios à tarde Segunda-feira (16/11): mínima de 16 °C e máxima de 25 °C, com céu encoberto, trovoadas pela manhã e chuvisco à noite

mínima de 16 °C e máxima de 25 °C, com céu encoberto, trovoadas pela manhã e chuvisco à noite Terça-feira (17/11): mínima de 16 °C e máxima de 25 °C, com chuva isolada e rajadas de vento

mínima de 16 °C e máxima de 25 °C, com chuva isolada e rajadas de vento Quarta-feira (18/11): mínima de 19 °C e máxima de 26 °C, sob muitas nuvens e pancadas isoladas

mínima de 19 °C e máxima de 26 °C, sob muitas nuvens e pancadas isoladas Quinta-feira (19/11): mínima de 20 °C e máxima de 28 °C, com retorno do céu encoberto e trovoadas isoladas

Temperaturas mínimas do domingo em BH