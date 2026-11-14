Droga avaliada em meio milhão é apreendida em Minas e suspeito é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de idade não divulgada, foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na tarde deste sábado (14/11). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele portava uma arma, cartuchos de munição e uma quantidade de drogas avaliada em R$ 500 mil.

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A PM localizou o homem depois de receber diversas denúncias sobre a venda de drogas na região. Os militares vigiaram a casa dele e perceberam que o autor entrava e saía do imóvel o tempo todo. Quando se aproximaram do portão, que estava aberto, sentiram o cheiro de crack e abordaram o suspeito.

De acordo com os policiais, foi encontrada uma mochila com 10 barras de cocaína dentro de um quarto. Conforme o registro policial, o próprio suspeito levou os agentes de segurança à área de serviço, onde havia uma caixa de isopor com 16 barras de crack.

Já no guarda-roupa do quarto, foi encontrado um revólver de calibre .38, 33 cartuchos de munição para a arma em questão e cerca de R$ 3 mil em espécie. O homem afirmou que a droga era dele, e relatou ter comprado o material por cerca de R$ 500 mil. O vendedor não foi mencionado por ele.

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Uma barra de crack, que normalmente pesa cerca de um quilo, é avaliada por autoridades policiais no Brasil entre R$ 10 mil e R$ 15 mil no atacado, mas o valor pode variar conforme a região do país, o grau de pureza da substância e a proximidade com as rotas de tráfico. Já uma barra de cocaína, também com cerca de um quilo, pode chegar a R$ 20 mil.

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