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TRÁFICO DE DROGAS

Droga avaliada em meio milhão é apreendida em Minas e suspeito é preso

Denúncias levaram PM à casa do homem, onde material estava guardado; ele foi detido em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/11/2026 20:00

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Droga foi localizada dentro da casa do suspeito e apreendida. Homem foi preso em flagrante pela PM
Droga foi localizada dentro da casa do suspeito e apreendida. Homem foi preso em flagrante pela PM crédito: PMMG/Divulgação

Um homem, de idade não divulgada, foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na tarde deste sábado (14/11). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele portava uma arma, cartuchos de munição e uma quantidade de drogas avaliada em R$ 500 mil.

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A PM localizou o homem depois de receber diversas denúncias sobre a venda de drogas na região. Os militares vigiaram a casa dele e perceberam que o autor entrava e saía do imóvel o tempo todo. Quando se aproximaram do portão, que estava aberto, sentiram o cheiro de crack e abordaram o suspeito.

De acordo com os policiais, foi encontrada uma mochila com 10 barras de cocaína dentro de um quarto. Conforme o registro policial, o próprio suspeito levou os agentes de segurança à área de serviço, onde havia uma caixa de isopor com 16 barras de crack.

Já no guarda-roupa do quarto, foi encontrado um revólver de calibre .38, 33 cartuchos de munição para a arma em questão e cerca de R$ 3 mil em espécie. O homem afirmou que a droga era dele, e relatou ter comprado o material por cerca de R$ 500 mil. O vendedor não foi mencionado por ele.

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Uma barra de crack, que normalmente pesa cerca de um quilo, é avaliada por autoridades policiais no Brasil entre R$ 10 mil e R$ 15 mil no atacado, mas o valor pode variar conforme a região do país, o grau de pureza da substância e a proximidade com as rotas de tráfico. Já uma barra de cocaína, também com cerca de um quilo, pode chegar a R$ 20 mil.

O que foi apreendido?

  • R$ 3.080,00 em espécie;
  • 10 barras de cocaína;
  • 16 barras de crack;
  • 1 revólver calibre .38;
  • 33 cartuchos calibre .38;
  • 2 celulares;
  • 1 balança.

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