Acidente entre moto e carro mata irmãos na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um acidente entre uma motocicleta e um carro matou dois irmãos, de 19 e 23 anos, na manhã deste sábado (14/11), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é que os jovens, que estavam na moto, não usassem capacete no momento da batida.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o sinistro ocorreu no cruzamento entre as ruas Monte Negro e Monte Castelo, no Bairro Fortaleza.

Testemunhas relataram aos policiais que as vítimas estavam em uma Honda 300, em alta velocidade, quando se depararam com um carro parado na sinalização de parada obrigatória, mas o motociclista não conseguiu frear a tempo e atingiu um Chevrolet Cobalt.

Conforme os relatos, o condutor estaria com um celular nas mãos no momento da colisão. As circunstâncias que levaram ao acidente, no entanto, ainda serão apuradas. Ainda segundo a PM, a documentação da moto estava irregular e ela foi removida. Já a documentação do carro estava regular.

De acordo com o condutor do automóvel, ele parou o veículo para dar preferência para um caminhão que estava realizando uma manobra, quando ouviu um barulho e forte impacto na traseira do carro.

Ainda conforme o motorista, ele desligou o automóvel, desembarcou e percebeu o acidente. Ao ver as vítimas da caídas ao solo, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a PM.

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O Samu constatou a morte do rapaz de 23 anos no local. Já o irmão de 19 morreu enquanto era atendido. A perícia removeu e encaminhou os corpos para o Instituto Médico-Legal (IML) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, e o condutor do Cobalt foi encaminhado para a delegacia de plantão do município.