BH: casal cai de moto no Ribeirão Arrudas e fica ferido

Um homem e uma mulher ficaram feridos ao cair de moto dentro do Ribeirão Arrudas, na madrugada desta segunda-feira (9/11), no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As duas vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a corporação, os militares foram acionados por volta de 1h50 para atender à ocorrência, na altura do número 2.271, às margens do ribeirão.

De acordo com o relato de uma pessoa que acionou o socorro, o homem e a mulher estavam em uma motocicleta quando caíram no leito do Arrudas.

Quando as equipes de resgate chegaram, a mulher estava consciente, mas desorientada e com dificuldade para falar. O homem também estava consciente, porém apresentava uma fratura em um dos braços.

Os bombeiros conseguiram retirar as duas vítimas do ribeirão. Em seguida, elas foram entregues aos cuidados de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As circunstâncias que provocaram a queda da motocicleta ainda não foram esclarecidas.