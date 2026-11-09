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RESGATE

BH: casal cai de moto no Ribeirão Arrudas e fica ferido

Acidente aconteceu durante a madrugada desta segunda (9/11). Homem sofreu fratura no braço e mulher foi encontrada desorientada

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/11/2026 09:14

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Ribeirão Arrudas
Homem e mulher caem de moto no Ribeirão Arrudas e são resgatados na capital mineira - (Imagem ilustrativa) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press.

Um homem e uma mulher ficaram feridos ao cair de moto dentro do Ribeirão Arrudas, na madrugada desta segunda-feira (9/11), no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As duas vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

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Segundo a corporação, os militares foram acionados por volta de 1h50 para atender à ocorrência, na altura do número 2.271, às margens do ribeirão.

De acordo com o relato de uma pessoa que acionou o socorro, o homem e a mulher estavam em uma motocicleta quando caíram no leito do Arrudas.

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Quando as equipes de resgate chegaram, a mulher estava consciente, mas desorientada e com dificuldade para falar. O homem também estava consciente, porém apresentava uma fratura em um dos braços.

Os bombeiros conseguiram retirar as duas vítimas do ribeirão. Em seguida, elas foram entregues aos cuidados de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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As circunstâncias que provocaram a queda da motocicleta ainda não foram esclarecidas.

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