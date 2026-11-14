Motorista perde o controle, derruba poste e capota carro em avenida de BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem é suspeito de provocar um grave acidente na Avenida Mem de Sá, próximo a Praça do Cardoso, no Bairro Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (14/11).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele teria perdido o controle do carro, batido em um muro, depois em um poste que caiu. Em seguida, teria invadido a contramão e atingido a lateral de um outro veículo e capotado.

Apesar do impacto da batida, ninguém ficou ferido gravemente. Ainda assim, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local, para atender as vítimas.

Como o poste acabou derrubado, a fiação se partiu e ficou caída na via. Pelo risco de eletrocussão, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para o local.

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Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o homem não teria se ferido em razão do acidente, mas foi agredido por populares que estavam no local e teriam se indignado com a situação. Ele foi detido pela Polícia Militar.