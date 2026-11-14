Motorista perde o controle, derruba poste e capota carro em avenida de BH
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele ainda teria invadido a contramão e atingido a lateral de outro veículo
compartilhe
Um homem é suspeito de provocar um grave acidente na Avenida Mem de Sá, próximo a Praça do Cardoso, no Bairro Novo São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (14/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele teria perdido o controle do carro, batido em um muro, depois em um poste que caiu. Em seguida, teria invadido a contramão e atingido a lateral de um outro veículo e capotado.
Leia Mais
Apesar do impacto da batida, ninguém ficou ferido gravemente. Ainda assim, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local, para atender as vítimas.
Como o poste acabou derrubado, a fiação se partiu e ficou caída na via. Pelo risco de eletrocussão, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para o local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o homem não teria se ferido em razão do acidente, mas foi agredido por populares que estavam no local e teriam se indignado com a situação. Ele foi detido pela Polícia Militar.