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ACIDENTE

Homem morre em acidente entre caminhões que interditou a BR-354

Colisão envolveu caminhões carregados com abacates e milho; trecho entre Carmo do Paranaíba e São Gotardo foi interditado

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
06/11/2026 18:15

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Homem morre em acidente entre caminhões que interditou a BR-354
O grave acidente na BR-354 resultou no tombamento de um caminhão carregado com abacates, bloqueando a rodovia crédito: CBMMG

Um grave acidente envolvendo dois veículos de carga deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-354, no trecho entre Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba e São Gotardo, nessa quinta-feira (5/11). A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros e provocou a interdição total da rodovia.

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O acidente começou na noite de quinta-feira, quando um caminhão carregado com abacates tombou ao fazer uma curva acentuada em Rio Paranaíba. Na sequência, um segundo caminhão, que transportava milho em grãos no sentido contrário, atingiu o veículo tombado e a carga espalhada sobre o asfalto.

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As primeiras informações repassadas às equipes de resgate apontavam três pessoas envolvidas no acidente, duas delas presas às ferragens. O impacto provocou a morte do motorista do caminhão que transportava milho.

Com a batida, o caminhão carregado com abacates caiu em uma ribanceira de aproximadamente 100 metros de profundidade. O motorista ficou preso no interior da cabine após a queda.

Os bombeiros realizaram o resgate na manhã desta sexta-feira (6/11). O condutor estava consciente e orientado no momento do socorro, mas apresentava fratura no membro inferior direito. Após ser retirado da ribanceira, ele foi entregue à equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu.

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A carga de abacates se espalhou pela pista, provocando o bloqueio da BR-354 entre Carmo do Paranaíba e São Gotardo. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da perícia técnica da Polícia Civil estiveram no local para realizar os trabalhos de investigação.

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