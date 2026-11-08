Caminhonete com seis ocupantes capota e fere duas crianças em Minas

Seis pessoas ficaram feridas após uma caminhonete Fiat Strada capotar na manhã deste domingo (8/11), na estrada que liga Rio Pardo de Minas ao distrito de Serra Nova, no Norte de Minas.

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Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram duas crianças e duas mulheres na caçamba do veículo. Outros dois ocupantes, um homem e uma mulher, estavam na cabine. Embora não estivessem presos às ferragens, eles permaneciam retidos no interior da caminhonete.

As seis vítimas receberam os primeiros atendimentos dos bombeiros e, em seguida, ficaram sob os cuidados das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Rio Pardo de Minas. Uma das mulheres, que apresentava quadro de maior gravidade, foi transportada por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) para um hospital em Taiobeiras.