Enem 2026: cobrança silenciosa dos pais pode prejudicar desempenho

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo (8/11). Na reta final, além da revisão dos conteúdos, os estudantes precisam lidar com a ansiedade, o medo de não alcançar a nota desejada e, muitas vezes, com uma pressão que não é expressa em palavras. Dentro de casa, suspiros, olhares de preocupação e perguntas aparentemente inofensivas podem transmitir uma cobrança silenciosa capaz de interferir no desempenho dos candidatos.

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De acordo com a psicóloga Fernanda Fusco, que atua no desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes, os jovens percebem as expectativas dos pais mesmo quando elas não são verbalizadas. Em alguns casos, essa pressão indireta pode ser mais difícil de administrar do que uma cobrança explícita.

"O adolescente lê o ambiente com muita precisão. A cobrança chega pelo suspiro diante de um simulado ruim, pela pergunta diária 'estudou hoje?' e pela comparação com o primo que passou", explica.



Sgundo a profissional, até o excesso de cuidado pode produzir um efeito indesejado. Quando toda a dinâmica da casa gira em torno do Enem, o adolescente pode interpretar que a família está fazendo sacrifícios por ele e que, por isso, não pode fracassar. "Essa cobrança invisível costuma pesar mais que a explícita, porque não há como respondê-la nem negociá-la", afirma.

Medo de decepcionar pode provocar o temido 'branco'



A pressão emocional pode ter consequências justamente quando o estudante precisa demonstrar o conhecimento adquirido. O receio de decepcionar os pais pode comprometer a concentração, a interpretação das questões e a capacidade de recuperar informações.

"A prova deixa de ser uma avaliação e passa a ser vivida como ameaça. O corpo entra em alerta e a mente se ocupa de pensamentos como 'e se eu for mal?'. Sobra menos espaço para interpretar, calcular e lembrar o conteúdo", explica Fernanda.





É nesse contexto que pode surgir o conhecido "branco", quando o candidato tem dificuldade para acessar informações que estudou. Segundo a psicóloga, o jovem pode ficar preso a uma questão, reler o enunciado repetidamente ou responder com pressa, cometendo erros por desatenção.



Embora um nível moderado de tensão possa ajudar a manter o foco, o medo excessivo de frustrar as expectativas familiares tende a prejudicar o rendimento.

Quando o incentivo se transforma em pressão?



Na tentativa de motivar os filhos, muitos pais recorrem a frases que podem aumentar o peso emocional do exame. Expressões como "faça valer a pena" ou "estamos confiando em você" podem ser interpretadas como uma obrigação de apresentar bons resultados.



Para a psicóloga, o incentivo se transforma em pressão quando o foco deixa de ser o adolescente e passa a ser exclusivamente o desempenho.



A orientação é evitar comparações, comentários sobre o investimento financeiro feito na preparação e perguntas repetitivas sobre os estudos. Frases como "isso vai definir sua vida" ou "é só não ficar nervoso" também devem ser evitadas. No lugar dessas cobranças, a profissional sugere uma mensagem capaz de transmitir segurança: "Você não precisa provar nada para nós."

Atenção aos filhos que nunca deram trabalho



Os adolescentes mais vulneráveis à pressão nem sempre são aqueles que demonstram nervosismo. Jovens perfeccionistas, autocríticos ou que associam o próprio valor ao desempenho escolar podem sofrer intensamente diante da possibilidade de um resultado abaixo do esperado.



"Muitas vezes é o filho que nunca deu trabalho", observa Fernanda, ao falar sobre os perfis mais suscetíveis.



Entre os sinais de alerta estão alterações no sono e no apetite, dores frequentes de cabeça ou barriga, irritabilidade, isolamento, choro fácil e culpa ao descansar. Crises de ansiedade e falas de desvalorização pessoal, como "eu sou burro", também merecem atenção. Nessas situações, ela ressalta que o cuidado com a saúde emocional deve ser prioridade, sendo importante buscar ajuda profissional.

Como ajudar sem aumentar a ansiedade?



Com a primeira prova, a recomendação é preservar a rotina familiar. Isso inclui manter horários de sono, refeições habituais e momentos de lazer, sem fazer o adolescente se sentir culpado por descansar.



"Adultos calmos acalmam. Se os pais estão angustiados, devem dividir isso com outro adulto, não com o filho", orienta Fernanda. Ela também recomenda evitar revisões intensas de última hora, conversar sobre assuntos que não envolvam o exame e escutar mais do que aconselhar quando o jovem quiser falar sobre seus receios.



Outra forma de ajudar é cuidar antecipadamente de questões práticas, como documentos, transporte e localização do prédio onde será aplicada a prova. Assim, a família oferece suporte sem transformar a preocupação em mais uma fonte de tensão.



E depois da prova?



O cuidado dos pais também é importante após o exame, especialmente se o estudante voltar frustrado ou chorando. A orientação é acolher, sem cobrar resultados ou conferir o gabarito imediatamente. "Primeiro acolher; a conversa fica para depois. Nada de conferir gabarito ou perguntar quantas questões acertou. Um abraço e a presença já dizem muito."



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A psicóloga recomenda reconhecer o esforço do adolescente, evitando críticas, comparações ou demonstrações de decepção. "O Enem é uma etapa, não uma sentença. A família que sustenta essa visão ensina o filho a atravessar frustrações pela vida inteira."