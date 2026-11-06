Deixar a cama desarrumada pela manhã pode dizer menos sobre sua personalidade do que parece: entenda a discussão sobre prioridades e os limites dos rótulos

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Logo ao despertar, parte das pessoas costuma abrir as janelas e correr as cortinas para ventilar o quarto, ajeitando lençóis e colchas antes de buscar uma xícara de café. Em contrapartida, outro contingente expressivo mantém uma postura diferente, ciente de que o dia não enfrenta qualquer complicação caso saia para o trabalho sem arrumar a cama.

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A psicologia analisou o que existe por trás dessa conduta cotidiana. Especialistas afirmam que o hábito não se associa à preguiça nem a um perfil desordenado, mas indica que essas pessoas possuem um enfoque pragmático e prioridades diárias que merecem mais atenção durante as primeiras horas da manhã.

Flexibilidade mental e criatividade

A psicologia não compreende o ato de não arrumar a cama como sinônimo exclusivo de preguiça, mas como reflexo direto de diferentes fatores mentais, emocionais e de estilo de vida. A conduta se conecta a indivíduos com pensamento espontâneo, abertos à improvisação e menos submetidos a normas rígidas ou aos padrões da estética convencional.

Diversas pessoas preferem investir o tempo matinal em ações práticas em vez de se dedicar a uma tarefa avaliada como secundária, como deixar o leito impecável e bem arrumado. Entre as atividades priorizadas pela manhã estão:

tomar o café da manhã com tranquilidade;

praticar exercícios físicos;

atender a pendências e assuntos urgentes;

cumprir compromissos e responsabilidades de trabalho.

A psicóloga Beatriz Gómez Herráez tratou do tema ao periódico "El Mueble": "Para elas não é uma tarefa pendente. Só nos persegue mentalmente aquilo que consideramos que deveríamos ter feito, e quem não vive a cama desfeita como um assunto sem resolver não tem nada que encerrar (...) costuma se tratar de pessoas com maior tolerância à desordem visual, que reservam sua energia da manhã para outras tarefas às quais concedem maior importância".

Sobrecarga emocional e fadiga mental

Em determinados contextos, manter a cama desarrumada resulta de períodos de estresse, esgotamento ou dificuldade em sustentar rotinas de autorregulação diária. Por essa razão, ocorre o adiamento de atividades que não entregam estímulo ou gratificação imediata, funcionamento classificado pelos especialistas como enfoque pragmático.

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Quando a escolha de deixar o quarto desfeito se estabelece de forma constante no cotidiano, o comportamento pode se manifestar como um reflexo sutil de fadiga, estresse ou desânimo emocional.