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Sala e cozinha em ordem, mas quarto bagunçado: o contraste dentro de casa pode ter uma explicação que vai além da preguiça e revela prioridades na rotina

Especialistas explicam por que manter a sala impecável e o quarto um caos revela prioridades de energia e rotina, longe de ser apenas preguiça

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LB
Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
03/11/2026 14:28

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Sala e cozinha em ordem, mas quarto bagunçado: o contraste dentro de casa pode ter uma explicação que vai além da preguiça e revela prioridades na rotina
Quartos desorganizados, como o da imagem, frequentemente refletem prioridades pessoais e a função de refúgio dos espaços íntimos, segundo a psicologia crédito: Créditos: depositphotos.com / sergeypeterman

Em muitas casas, os ambientes comuns costumam ficar organizados, enquanto os cômodos íntimos permanecem desarrumados. Enquanto as visitas encontram a mesa limpa e as almofadas alinhadas na sala ou na cozinha, o quarto pode esconder roupas sujas, papéis espalhados e a cama por fazer.

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Esse hábito não atinge apenas famílias com adolescentes. Adultos que moram sozinhos também mantêm o restante da residência impecável e deixam o próprio dormitório em segundo plano.

A psicologia aponta que essa atitude nem sempre tem relação com preguiça ou desleixo. O comportamento envolve prioridades pessoais, gestão do tempo e o valor atribuído aos espaços da residência.

A função dos espaços compartilhados e privados

A explicação está ligada à função de cada cômodo. A sala e a cozinha são áreas compartilhadas onde a ordem facilita a convivência, viabiliza as atividades cotidianas e atende ao desejo de causar uma boa impressão ao receber visitas.

Sala de estar moderna com sofá claro, televisão em painel de madeira e cortinas brancas
Salas de estar e ambientes comuns são geralmente mantidos organizados(Créditos: depositphotos.com / egorrr)

O dormitório funciona como um refúgio particular. Longe da visão de outras pessoas, os moradores sentem menos necessidade de manter a organização perfeita e colocam outras tarefas à frente da arrumação desse espaço.

A psicóloga Leticia Martin Enjuto explicou à revista "¡Hola!" que essa dinâmica não representa necessariamente preocupação com a opinião alheia. A especialista afirmou que as pessoas apenas distribuem a atenção conforme o uso e a visibilidade de cada local.

O impacto do cansaço e do estresse

Quando as responsabilidades aumentam, os indivíduos tendem a resolver primeiro aquilo que consideram mais urgente. Arrumar o dormitório acaba sendo deixado de lado diante de tarefas que parecem prioritárias no dia a dia.

O estresse, o esgotamento e a falta de tempo também colaboram para que peças de roupa, objetos e afazeres pendentes fiquem acumulados no quarto. A desordem não representa um traço permanente de personalidade, mas sim uma etapa específica ou uma maneira de gerir a própria energia.

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A especialista destaca que um dormitório desarrumado não classifica alguém como descuidado. A condição reflete, em muitos casos, uma pessoa que concede mais importância à funcionalidade do que à aparência do seu espaço privado.

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