Caminhada após os 70 anos ajuda a percorrer quilômetros, mas pode deixar uma lacuna no condicionamento físico que aparece nas tarefas mais simples do dia a dia

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A caminhada diária é vista por muitas pessoas após a aposentadoria como uma forma prática de manter o corpo ativo. Essa rotina oferece vantagens físicas, emocionais e sociais. Andar com frequência, contudo, não garante a preservação de toda a força necessária para a rotina diária.

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O treinador e CEO da Malagaentrena, José Ruiz, ilustra o cenário com um exemplo prático: uma pessoa de 70 anos pode caminhar cinco quilômetros diariamente sem dificuldade, mas sentir grande esforço ao levantar uma mala de quinze quilos, levantar do chão ou subir um degrau alto.

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A necessidade de estímulos variados

O organismo se adapta às ações repetidas com frequência, mas deixa de preservar capacidades que não recebem estímulos. A partir dos 65 ou 70 anos, manter apenas a resistência cardiovascular não basta para assegurar a autonomia física.

A caminhada não estimula nenhum músculo de forma suficiente para sustentar a força muscular exigida na maturidade. Movimentar-se em solo plano gera exigências muito inferiores às de um agachamento com resistência, de um exercício de empurrar, de uma remada ou de movimentos unilaterais.

A recomendação de José Ruiz não exclui o hábito de caminhar, mas propõe complementos aos treinos. O tipo de terreno também altera a resposta física: vinte minutos em terreno plano provocam estímulos diferentes de um trajeto irregular, com subidas e variações de ritmo.

A busca por estímulos múltiplos aparece na rotina de Paula Echevarría aos 49 anos: "faço ballet workout e força, são treinos distintos: com um, o corpo afina e com o outro busco ganhar músculo". Na definição de intensidade aos 50 anos, o treinador Marcos Flórez sugere realizar uma série e avaliar as condições finais: se custou completar o movimento ou se seria possível continuar com facilidade.

Movimento diário e gasto energético

Outro cuidado importante após a aposentadoria é a queda na movimentação cotidiana não programada. No período de trabalho, as pessoas costumam subir escadas, caminhar até os locais de serviço e passar horas em trânsito. A saída dessa rotina costuma ampliar o tempo sentado.

O passeio diário nem sempre equilibra essa redução global de atividade. Ruiz reforça a importância do conceito de NEAT: o gasto energético obtido com a movimentação fora dos treinos formais.

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Ações como cozinhar, fazer compras, limpar a casa e circular pelos cômodos geram gasto contínuo durante as 24 horas do dia. O erro central não está no ato de caminhar diariamente, mas em tratar a caminhada como a única necessidade física do corpo.