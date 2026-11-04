Você conta os passos todos os dias, mas há outro detalhe ao caminhar que merece atenção: ele pode sinalizar fragilidade e risco de perda de autonomia no futuro

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Bater a meta diária de 10 mil passos virou um padrão comum de atividade física. Contudo, essa contagem desconsidera a velocidade do deslocamento. O ritmo da caminhada atua como um indicador direto da capacidade funcional e da expectativa de vida após os 50 anos, oferecendo dados sobre massa muscular, sistema nervoso e longevidade.

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Segundo a OMS, caminhar com frequência previne e controla problemas como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, reduz sintomas de depressão e ansiedade, além de estimular o cérebro. Para Javier Verdugo, treinador e criador do "Método Neuro-Return", a redução da cadência ao longo dos anos costuma ser o primeiro sinal de fragilidade futura e perda de autonomia.

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Acelerar o passo exige coordenação entre coração, músculos e sistema nervoso. Essa resposta eleva a intensidade do exercício sem a necessidade de correr ou gerar impacto excessivo nas articulações.

Estudos médicos confirmam essa correlação. Uma pesquisa com adultos acima de 65 anos indicou que cada aumento de 0,1 metro por segundo na velocidade habitual de caminhada reduziu o risco relativo de morte em aproximadamente 12%. Outra análise publicada em 2023, com pessoas entre 65 e 89 anos, mostrou que a rapidez da marcha tem relação mais estreita com a mortalidade por todas as causas do que testes de força manual ou de levantar da cadeira.

Como estruturar treinos mais eficientes

O sedentarismo e o envelhecimento provocam a perda de força rápida das fibras tipo II e diminuem a mobilidade de quadris e tornozelos. Essas alterações reduzem a amplitude da passada e dificultam ações cotidianas, como levantar de um assento ou corrigir a postura após um tropeço.

Para frear esse desgaste, a orientação de Verdugo foca na conexão biomecânica entre cérebro e músculo:

introduzir variações de ritmo em percursos de 20 a 25 minutos;

adicionar exercícios de força ao fim do trajeto para preservar os músculos de sustentação e propulsão.

O plano engloba agachamentos para mobilidade de quadris e joelhos, elevações de calcanhares para ganho de impulso e exercícios sobre uma perna só para aprimorar o equilíbrio e prevenir quedas.

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O treinador Alvaro Puche indica a caminhada intervalada: alternar um minuto no ritmo mais rápido possível com um intervalo de recuperação ativa em velocidade moderada. O método aprimora a velocidade funcional, a resistência cardiorrespiratória e a força geral, exigindo adaptação individual e consulta com especialistas antes de alterar a rotina.