Treino de força após os 60: por que ele muda o corpo mais do que só cardio
A chave não é cansar, é preservar músculo
compartilheSIGA
Muita gente acha que, depois dos 60, caminhar ou nadar já resolve tudo. E sim, as duas opções são excelentes. Só que, quando o assunto é envelhecer com autonomia, proteger os ossos e diminuir o risco de quedas, há um tipo de exercício que costuma entregar mais resultado. E ele surpreende quem ainda não se imagina pegando peso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Qual é a melhor atividade física após os 60 anos?
Entre as recomendações mais repetidas por pesquisas e profissionais da área, o destaque vai para o treino de força. Diferentemente de exercícios só aeróbicos, ele atua de frente contra a perda de massa muscular conhecida como sarcopenia, algo que tende a avançar com a idade se não houver estímulo.
O fortalecimento também ajuda a sustentar a densidade óssea, o que pesa muito na prevenção de quedas em idosos. Mais força significa mais firmeza, melhor controle do corpo, mais equilíbrio e independência para tarefas comuns.
Por que o treino de força é mais eficaz do que apenas caminhar?
A caminhada é ótima para o coração e para a saúde geral, mas nem sempre gera estímulo suficiente para manter a musculatura forte de forma consistente. Já a musculação para idosos (ou treinos de resistência) trabalha força, postura, coordenação e controle do movimento de um jeito mais completo.
Leia Mais
Quais são os principais benefícios do treino de força?
Os ganhos vão muito além de estética. O efeito mais importante é funcional: o corpo fica mais pronto para a rotina. Entre os benefícios mais citados estão:
- aumento de massa muscular e melhora do metabolismo
- mais suporte para ossos e menor risco de fraturas
- melhora do equilíbrio, da coordenação e da estabilidade
- redução de desconfortos articulares por melhor sustentação muscular
- mais autonomia para atividades do dia a dia
Outro ponto forte é a qualidade de vida na terceira idade. Quando a pessoa se sente capaz fisicamente, a confiança aumenta e a rotina tende a ficar mais ativa e independente.
Como começar o treino de força com segurança após os 60?
O ideal é começar com orientação, principalmente para quem tem doenças crônicas, dores frequentes ou histórico de quedas. Depois disso, dá para iniciar com exercícios simples usando o peso do corpo, elásticos de resistência e movimentos básicos, priorizando execução correta.
Uma rotina eficiente pode ser curta: 20 a 30 minutos, duas ou três vezes por semana. Ações como sentar e levantar da cadeira, empurrar a parede, fazer puxadas com elástico e exercícios de pernas e costas já estimulam o fortalecimento muscular com progressão gradual e segura.
O educador físico Marcio Atalla comenta no TikTok por que o exercício físico ganha ainda mais importância com o avançar da idade:
@marcioatalla
Depois dos 60, fica ainda mais importante manter autonomia, força e qualidade de vida. A partir da terceira, quarta década, a gente perde massa muscular de forma natural. E é justamente por isso que o treino de força deixa de ser opcional. E não para por aí. Quando esse trabalho é combinado com um pouco de atividade cardiovascular, o corpo responde melhor como um todo. Lembre-se: regularidade é fundamental. Movimento consistente é o que garante ganhos reais!
Treinar três vezes por semana é suficiente?
Na maioria dos casos, sim, desde que exista constância. Regularidade vale mais do que exagero. A carga e a dificuldade devem subir aos poucos, sempre respeitando limites e evitando dor aguda.
De modo geral, recomenda-se incluir força ao menos duas vezes por semana e combinar com exercícios de equilíbrio, já que essa dupla costuma ser uma das estratégias mais eficientes para manter funcionalidade e autonomia com o passar dos anos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No fim, não é sobre abandonar caminhada ou natação. É entender que o corpo precisa de estímulos diferentes com o tempo. Colocar resistência na rotina pode ser o passo que faltava para ganhar mobilidade, segurança e independência por muito mais tempo.