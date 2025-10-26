Assine
overlay
Início Saúde
A REAÇÃO DO CORPO

Treinar de manhã ou à noite? A ciência finalmente revelou a melhor hora

A dúvida sobre o melhor horário para treinar é antiga e divide opiniões. De acordo com estudos recentes, tanto o treino matinal quanto o noturno têm benefícios comprovados — a diferença está em como o corpo reage e qual é o objetivo de cada pessoa. O que acontece no corpo ao treinar pela manhã Treinar […]

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
26/10/2025 16:03

compartilhe

SIGA
x
Treinar de manhã ou à noite? A ciência finalmente revelou a melhor hora
Treinar de manhã ou à noite? A ciência finalmente revelou a melhor hora crédito: Tupi

A dúvida sobre o melhor horário para treinar é antiga e divide opiniões. De acordo com estudos recentes,  o treino matinal e o noturno têm benefícios comprovados — a diferença está em como o corpo reage e qual é o objetivo de cada pessoa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que acontece no corpo ao treinar pela manhã

Treinar pela manhã acelera o metabolismo logo cedo, favorecendo a queima de gordura ao longo do dia. Além disso, ajuda a regular o sono e a aumentar a sensação de energia e disposição.

Pesquisas mostram que o corpo utiliza melhor a gordura como fonte de energia nesse período, o que favorece quem busca emagrecimento.

Quais são os benefícios de treinar à noite

À noite, o corpo já está mais aquecido e o desempenho físico tende a ser melhor. Os músculos respondem com mais força, e há menor risco de lesões devido à maior flexibilidade.

Leia Mais

Dica rápida: se o objetivo é ganhar massa muscular, o treino noturno pode ser mais eficiente, pois o corpo alcança níveis mais altos de potência e resistência.

Treinar de manhã ou à noite? A ciência finalmente revelou a melhor hora
Treinando a noite – Créditos: depositphotos.com / grand-warszawski

Quais fatores ajudam a escolher o melhor horário de treino

Não existe um horário universal, mas sim o que melhor se adapta à sua rotina e aos seus objetivos.

Para ajudar nessa decisão, vale considerar:

  • Emagrecimento: o treino matinal ajuda a aumentar a queima calórica diária.
  • Ganho de massa: o treino noturno favorece o desempenho e a força.
  • Regularidade: o melhor horário é aquele que você consegue manter com constância.

Como o relógio biológico influencia o desempenho

O ritmo circadiano afeta temperatura corporal, hormônios e níveis de energia, influenciando diretamente o rendimento nos treinos. Pessoas "matutinas" se sentem melhor treinando cedo, enquanto as "noturnas" têm picos de energia à tarde ou à noite.

Respeitar o relógio biológico ajuda a evitar fadiga e melhora os resultados a longo prazo.

O que a ciência conclui sobre o horário ideal de treino

Os estudos mostram que o mais importante é manter a consistência, e não o horário exato. O corpo se adapta ao padrão que você segue regularmente.

Treinar no horário que gera mais prazer e menos estresse é o segredo para criar um hábito duradouro e colher todos os benefícios da atividade física.

Tópicos relacionados:

ciencia performance saude treino

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay