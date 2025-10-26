Treinar de manhã ou à noite? A ciência finalmente revelou a melhor hora

A dúvida sobre o melhor horário para treinar é antiga e divide opiniões. De acordo com estudos recentes, o treino matinal e o noturno têm benefícios comprovados — a diferença está em como o corpo reage e qual é o objetivo de cada pessoa.

O que acontece no corpo ao treinar pela manhã

Treinar pela manhã acelera o metabolismo logo cedo, favorecendo a queima de gordura ao longo do dia. Além disso, ajuda a regular o sono e a aumentar a sensação de energia e disposição.

Pesquisas mostram que o corpo utiliza melhor a gordura como fonte de energia nesse período, o que favorece quem busca emagrecimento.

Quais são os benefícios de treinar à noite

À noite, o corpo já está mais aquecido e o desempenho físico tende a ser melhor. Os músculos respondem com mais força, e há menor risco de lesões devido à maior flexibilidade.

se o objetivo é ganhar massa muscular, o treino noturno pode ser mais eficiente, pois o corpo alcança níveis mais altos de potência e resistência.

Treinando a noite – Créditos: depositphotos.com / grand-warszawski

Quais fatores ajudam a escolher o melhor horário de treino

Não existe um horário universal, mas sim o que melhor se adapta à sua rotina e aos seus objetivos.

Para ajudar nessa decisão, vale considerar:

Emagrecimento: o treino matinal ajuda a aumentar a queima calórica diária.

o treino matinal ajuda a aumentar a queima calórica diária. Ganho de massa: o treino noturno favorece o desempenho e a força.

o treino noturno favorece o desempenho e a força. Regularidade: o melhor horário é aquele que você consegue manter com constância.

Como o relógio biológico influencia o desempenho

O ritmo circadiano afeta temperatura corporal, hormônios e níveis de energia, influenciando diretamente o rendimento nos treinos. Pessoas "matutinas" se sentem melhor treinando cedo, enquanto as "noturnas" têm picos de energia à tarde ou à noite.

Respeitar o relógio biológico ajuda a evitar fadiga e melhora os resultados a longo prazo.

O que a ciência conclui sobre o horário ideal de treino

Os estudos mostram que o mais importante é manter a consistência, e não o horário exato. O corpo se adapta ao padrão que você segue regularmente.

Treinar no horário que gera mais prazer e menos estresse é o segredo para criar um hábito duradouro e colher todos os benefícios da atividade física.