Treinar de manhã ou à noite? A ciência finalmente revelou a melhor hora

A dúvida sobre o melhor horário para treinar é antiga e divide opiniões. De acordo com estudos recentes, o treino matinal e o noturno têm benefícios comprovados — a diferença está em como o corpo reage e qual é o objetivo de cada pessoa.
O que acontece no corpo ao treinar pela manhã
Treinar pela manhã acelera o metabolismo logo cedo, favorecendo a queima de gordura ao longo do dia. Além disso, ajuda a regular o sono e a aumentar a sensação de energia e disposição.
Pesquisas mostram que o corpo utiliza melhor a gordura como fonte de energia nesse período, o que favorece quem busca emagrecimento.
Quais são os benefícios de treinar à noite
À noite, o corpo já está mais aquecido e o desempenho físico tende a ser melhor. Os músculos respondem com mais força, e há menor risco de lesões devido à maior flexibilidade.
Quais fatores ajudam a escolher o melhor horário de treino
Não existe um horário universal, mas sim o que melhor se adapta à sua rotina e aos seus objetivos.
Para ajudar nessa decisão, vale considerar:
- Emagrecimento: o treino matinal ajuda a aumentar a queima calórica diária.
- Ganho de massa: o treino noturno favorece o desempenho e a força.
- Regularidade: o melhor horário é aquele que você consegue manter com constância.
Como o relógio biológico influencia o desempenho
O ritmo circadiano afeta temperatura corporal, hormônios e níveis de energia, influenciando diretamente o rendimento nos treinos. Pessoas "matutinas" se sentem melhor treinando cedo, enquanto as "noturnas" têm picos de energia à tarde ou à noite.
Respeitar o relógio biológico ajuda a evitar fadiga e melhora os resultados a longo prazo.
O que a ciência conclui sobre o horário ideal de treino
Os estudos mostram que o mais importante é manter a consistência, e não o horário exato. O corpo se adapta ao padrão que você segue regularmente.
Treinar no horário que gera mais prazer e menos estresse é o segredo para criar um hábito duradouro e colher todos os benefícios da atividade física.