Lesões articulares, pouco resultado, desmotivação... Esses são alguns problemas que podem ser gerados por um treino de musculação mal executado. Para evitá-los, é fundamental que o praticamente receba (e siga) a orientação de um profissional especializado na área.

Treinador da Smart Fit, Bruno Silva carrega a responsabilidade diária de não apenas afastar os riscos provenientes de erros durante o treinamento, mas também de se certificar de que os treinos estão devidamente ajustados às necessidades e objetivos do aluno em questão.

"Por isso, os treinadores precisam atuar em duas diferentes frentes. A primeira, é a visão corretiva, na qual se observa a execução dos exercícios e a exposição de articulações como ombro, coluna, quadril e joelhos. Já a segunda diz respeito à visão performática, em que se observa questões como cadência e sobrecarga aplicadas, bem como o refinamento do movimento", relata o treinador.

Como nem todos os praticantes podem ter o acompanhamento constante de um personal trainer, uma das estratégias mais utilizadas pelos professores para minimizar os erros de seus alunos é a de listar algumas das falhas mais comumente observadas dentro das academias. Essa abordagem cria pontos de ênfase, aumentando a atenção do indivíduo para esses pontos.

Neste sentido, Silva destaca cinco dos erros que mais viu durante seus anos de atuação nas salas de musculação da Smart Fit. Confira:

1) Execução inadequada dos exercícios

Efeito: sobrecarga nas articulações em relação ao trabalho nos músculos para os quais o exercício foi direcionado

2) Excesso de carga

Efeito: exposição das articulações e dos próprios a lesões, além de impedimento de uma execução adequada do movimento

3) Carga insuficiente

Efeito: estímulo insuficiente da musculatura para gerar os resultados pretendidos pelo aluno de acordo com sua individualidade biológica

4) Intervalo inadequado entre as séries

Efeito: no caso de menos tempo necessário, o aluno não estará totalmente recuperado para a realização de uma nova série. Já no caso de excesso de tempo, as séries não terão o mesmo efeito sob o aspecto da intensidade.

5) Pouco descanso entre os treinos para cada grupo muscular

Efeito: recuperação inadequada para a realização de um novo treino e para a conclusão do processo de regeneração muscular, fundamental para a hipertrofia.

Como ficar mais longe dos erros?

