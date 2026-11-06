Rotina de Marta Ortega aos 42 anos inclui acordar às 6h45 e fazer pilates, mas o que dizem especialistas em psicologia e treino físico sobre esses hábitos?

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Marta Ortega Pérez, presidente não executiva do conselho de administração da Inditex, mantém uma rotina matinal ativa. De segunda a sexta-feira, ela acorda às 6h45 e treina na academia antes de levar os filhos para a escola. Em entrevista à revista "Vogue", revelou sua prática diária: "uma tabela normal e algo de pilates, nada do outro mundo".

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Aos 42 anos e mãe de Amancio, Matilda e Manuel, a empresária pratica hipismo, modalidade em que começou aos dez anos no salto de obstáculos. Segundo especialistas, a equitação exige equilíbrio, coordenação e força nas pernas, glúteos e abdômen. A psicóloga Ana Galán explica que o cavalo responde ao estado interno e à respiração da amazona, proporcionando regulação emocional imediata.

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Treino de força funcional

O treinador José Ruiz, fundador da Malagaentrena, aponta que reservar de 25 a 30 minutos diários para exercícios de força e pilates compõe uma estratégia sustentável. Utilizando halteres, elástico e colchonete, o especialista recomenda seis exercícios essenciais:

agachamento com halteres: três séries de 10 a 12 repetições para fortalecer quadríceps, glúteos e tronco;

peso morto romeno com halteres: três séries de 10 repetições para ativar a cadeia muscular posterior;

remo com haltere: três séries de 12 repetições por braço com foco na estabilização da coluna dorsal;

passadas para trás: duas séries de 10 repetições por perna para treinar o equilíbrio unilateral;

dead bug: duas séries de 10 repetições de cada lado para controle abdominal e estabilidade da coluna;

flexões inclinadas sobre banco: duas séries de 8 a 12 repetições para peito, ombros e tríceps.

Organização da rotina semanal

José Ruiz classifica a combinação entre força e pilates como uma decisão vantajosa para mulheres a partir dos 40 anos, sugerindo três sessões de força e duas de pilates semanais. O treinador pondera que treinar às 6h45 favorece a organização da agenda, contanto que não haja privação das horas de descanso.

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Ana Galán pontua que se exercitar antes de cumprir obrigações externas transforma o início do dia. Dedicar vinte minutos à atividade física permite começar a manhã com escolhas ativas, prevenindo que a rotina comece em modo de reação imediata a mensagens e demandas.