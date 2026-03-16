Seis exercícios de disposição para iniciar a rotina

Sentir o corpo mais rígido pela manhã é normal. Isso acontece porque ficamos muito tempo na mesma posição durante o sono, e essa falta de movimento, tanto muscular como articular, é responsável pela sensação de rigidez. Conforme nos movimentamos, a sensação vai desaparecendo gradativamente.

Uma excelente forma de reduzir esse desconforto e ainda começar o dia com mais disposição é incluir atividade física na rotina matinal para promover movimento articular e alongamento. Os exercícios devem ser realizados de forma dinâmica, e não é necessário investir muito tempo: 15 minutos diários são suficientes para obter benefícios.

Saiba quais são os benefícios que a prática pode proporcionar:

Ajuda os músculos a recuperar seu comprimento normal e melhora a flexibilidade



Promove nutrição, aumento da produção de líquido sinovial e diminui a viscosidade articular



Garante a manutenção dos movimentos e amplitude articulares



Facilita a circulação sanguínea



Proporciona a liberação de serotonina e endorfina que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar



“Para dar início à atividade, não é necessário espaço ou ter vários acessórios, o mais importante é começar, ter foco, força de vontade e seguir o plano de exercícios”, orienta Stephanie Iara Heidorn, personal trainer na Bodytech Company.

“Os movimentos podem ser realizados durante a jornada de trabalho. Enquanto dormimos, ficamos por muitas horas na mesma posição; ao longo do dia, é possível sentir algum tipo de desconforto e quadros de dor, e isso pode até contribuir para uma má postura. Invista em exercícios e movimente-se”, completa.

A seguir, Stephanie lista seis exercícios para começar o dia com mais disposição:

Rotação de quadril deitado

Deitado de abdômen para cima, com os joelhos flexionados e os pés afastados, deixe os joelhos caírem para a direita e na sequência para a esquerda. Empurre sempre cada uma das pernas em direção ao chão.



Alongamento dinâmico de posterior de coxa

De barriga para cima, com uma perna estendida no chão e a outra flexionada no peito, segure a perna flexionada por trás do joelho e abrace esta perna, trazendo-a na direção do peito; na sequência, estenda o joelho o máximo que conseguir. Repita a sequência por 10 vezes e depois troque de perna; se sentir necessidade, use uma faixa para facilitar o movimento.

Rotação torácica

Deitado de lado, com uma perna estendida próxima ao chão e a outra flexionada, estenda os dois braços para o mesmo lado. O braço que vai conduzir o movimento é o que está em cima, gire o peito para o chão, deixando o braço mais a frente que o outro.

Na sequência, apoie as costas no chão, rodando o tronco e levando o braço para o lado oposto. Repita o exercício por 10 vezes em cada lado.

Gato-vaca

Em posição de quatro, com os apoios (joelhos e mãos), puxe o ar olhando para frente, estendendo a sua coluna; solte o ar olhando para o abdômen, flexionando a coluna, como um gato arrepiado. Faça a sequência por 10 vezes.



Alongamento dinâmico de flexores de quadril

De joelhos no chão, passe uma das pernas para frente, impulsione o seu quadril na mesma direção, contraia o glúteo, alongando a parte anterior do quadril e volte. Repita a sequência por 10 vezes.



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Criança e cobra

De joelhos, sente-se nos calcanhares, soltando o corpo para frente. Dessa posição, se deite de abdômen para baixo e suba o seu tronco estendendo a coluna e empurrando o quadril contra o chão. Faça cinco movimentos.

