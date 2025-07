Trabalhar sentado afeta circulação sanguínea em longo prazo

O aumento do home office impactou diversos hábitos de vida, incluindo a rotina de movimento corporal. Trabalhar sentado por períodos prolongados tem sido apontado como fator de risco para problemas circulatórios, especialmente nas pernas. Um estudo publicado na revista Angiology indica que a compressão prolongada das veias em postura sentada reduz significativamente o fluxo venoso, o que pode gerar complicações se mantido de forma crônica.



De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), o tempo prolongado em posição sentada ou em pé está entre os fatores que mais contribuem para a insuficiência venosa crônica, condição que Donald Trump foi diagnosticado, conforme o anúncio da Casa Branca feito na última quinta-feira (17/7).

Segundo a cirurgiã vascular Camila Caetano, o hábito de passar horas sentado, sem interrupções, compromete o retorno venoso, favorecendo o acúmulo de sangue nas extremidades e o surgimento de varizes, inchaço e dores. A imobilidade também está associada a um risco aumentado de trombose venosa profunda, especialmente em pessoas com predisposição genética, uso de anticoncepcionais ou histórico de cirurgia recente.

Cirurgiã vascular Camila Caetano Divulgação

“Pequenas pausas para movimentar as pernas já fazem diferença na prevenção de doenças vasculares”, ressalta a médica. “A cada hora sentada, recomenda-se levantar por ao menos cinco minutos, além de realizar alongamentos e pequenas caminhadas no ambiente doméstico. O uso de apoio para os pés ou cadeira ergonômica também pode auxiliar na melhora do retorno venoso”, explica.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% da população mundial não atinge o nível mínimo de atividade física recomendado para manter uma boa saúde vascular. A especialista alerta que a prática de exercícios regulares, como caminhada, bicicleta ou natação, é apontada como fator protetor. "Atividades que estimulam o movimento das panturrilhas, chamadas de 'coração periférico', favorecem o retorno do sangue ao coração."



Para evitar complicações maiores, Camila recomenda, ainda, manter-se hidratado e observar sinais como dor, sensação de peso ou veias dilatadas nas pernas, procurando avaliação médica em caso de sintomas persistentes.

