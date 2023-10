975

Cadeira ergonômica pode prevenir lesões (foto: Freepik)



Cadeiras ergonômicas para escritório são uma necessidade para quem passa a maior parte do dia sentado em uma mesa de trabalho. A escolha da cadeira certa pode fazer a diferença entre uma postura saudável e dores nas costas, pescoço e ombros. Com o aumento do trabalho remoto e do home office, a escolha da cadeira ergonômica correta é ainda mais vital para a saúde do trabalhador.





Ao escolher cadeiras ergonômicas para escritório , é importante considerar as necessidades individuais do usuário. A cadeira deve se ajustar ao corpo do usuário, oferecer suporte adequado para as costas e a lombar, e permitir que o usuário se mova livremente. Além disso, a cadeira deve ser ajustável em altura, permitindo que o usuário ajuste a altura da cadeira para se adequar à altura da mesa de trabalho.





O mercado oferece uma grande variedade de cadeiras de escritório, mas nem todas são ergonômicas. É importante que os usuários façam uma pesquisa cuidadosa e escolham uma cadeira que atenda às suas necessidades individuais. Ao escolher uma cadeira ergonômica, os usuários devem considerar o uso previsto, o tempo que passam sentados e o orçamento disponível.





Por que escolher cadeiras ergonômicas





Ao escolher uma cadeira para o escritório, muitas pessoas podem considerar a aparência da peça como um critério importante. No entanto, a principal preocupação deve ser a ergonomia da cadeira. Uma cadeira ergonômica é aquela que foi projetada para se adaptar ao corpo humano, proporcionando conforto, postura adequada e prevenção de lesões.





A postura é um fator crucial para a saúde e bem-estar de quem passa longas horas sentado em uma cadeira de escritório. A má postura pode levar a dores nas costas, pescoço e ombros, além de doenças osteomusculares. Por isso, é fundamental escolher uma cadeira ergonômica que ofereça suporte adequado para a coluna vertebral e ajude a manter o usuário em uma posição neutra.





Além disso, a ergonomia é importante para a produtividade no trabalho. Uma cadeira ergonômica pode ajudar a reduzir a fadiga e o desconforto, permitindo que o usuário se concentre melhor nas tarefas e evitando interrupções desnecessárias. Com uma postura correta, o usuário também pode respirar melhor, aumentando a oxigenação do cérebro e melhorando a clareza mental.





As cadeiras ergonômicas também são benéficas para a saúde em geral. Elas podem ajudar a prevenir doenças osteomusculares, como a síndrome do túnel do carpo, tendinite e bursite, além de reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo. Com uma postura adequada, o usuário também pode evitar dores nas costas e no pescoço, que são comuns em quem passa muitas horas sentado.





Em resumo, escolher uma cadeira ergonômica para o escritório é fundamental para manter a postura adequada, prevenir lesões e melhorar o bem-estar e a produtividade no trabalho.





Características importantes na escolha





Ao escolher uma cadeira ergonômica para escritório, é importante considerar diversos fatores para garantir o conforto e a saúde do usuário. Algumas características importantes a serem observadas são:





Assento





O assento deve ser largo o suficiente para acomodar o usuário confortavelmente e permitir a movimentação das pernas. Além disso, é importante que o assento seja acolchoado e ajustável em altura para que o usuário possa manter os pés apoiados no chão.





Encosto





O encosto deve ser ajustável em altura e inclinação para que o usuário possa manter a coluna ereta e confortável. Além disso, é importante que o encosto tenha um apoio lombar para ajudar a manter a curvatura natural da coluna.





Braços





Os braços devem ser ajustáveis em altura e largura para que o usuário possa apoiar os cotovelos confortavelmente e evitar tensão nos ombros e pescoço.





Material e revestimento





O material e o revestimento da cadeira devem ser duráveis e fáceis de limpar. Além disso, é importante que o material seja respirável para evitar o acúmulo de suor.





Rodízios





Os rodízios devem ser adequados para o tipo de piso do escritório e permitir que o usuário se movimente facilmente sem precisar levantar da cadeira.





Durabilidade





A cadeira deve ser resistente e durável para suportar o uso diário e garantir um bom custo-benefício.





Ajustável





A cadeira deve ter diversas regulagens e ajustes ergonômicos para que o usuário possa adaptá-la às suas necessidades individuais.





Inclinação





A inclinação da cadeira deve ser ajustável para permitir que o usuário mude de posição e alivie a pressão nas costas e nas pernas.





Estabilidade





A cadeira deve ser estável e segura para evitar acidentes e lesões.





Regulagens





A cadeira deve ter diversas regulagens para permitir que o usuário ajuste a altura, a inclinação e a posição dos braços e do encosto.





Ajuste de altura





A cadeira deve ter ajuste de altura para que o usuário possa manter os pés apoiados no chão e evitar tensão nas pernas e nos pés.





Apoio lombar





A cadeira deve ter um apoio lombar para ajudar a manter a curvatura natural da coluna e evitar dores nas costas.





Suporte lombar





O suporte lombar deve ser ajustável para que o usuário possa adaptá-lo à sua altura e necessidades individuais.





Apoio de cabeça





O apoio de cabeça é importante para evitar tensão no pescoço e nos ombros. Deve ser ajustável em altura e inclinação.





Base giratória





A base giratória permite que o usuário se movimente facilmente e alcance objetos sem precisar levantar da cadeira.





Tipos de cadeiras ergonômicas





Existem diversos tipos de cadeiras ergonômicas disponíveis no mercado, cada uma com suas particularidades e benefícios. A escolha da cadeira ideal dependerá das necessidades e preferências de cada pessoa, bem como do tipo de atividade que será realizada. A seguir, serão apresentados alguns dos tipos mais comuns de cadeiras ergonômicas:





Cadeira de escritório ergonômica





A cadeira de escritório ergonômica é uma das opções mais populares para quem passa muitas horas sentado em frente ao computador. Ela é projetada para proporcionar conforto e suporte adequados à coluna vertebral, evitando dores e lesões. Algumas das características comuns das cadeiras de escritório ergonômicas incluem:





encosto ajustável em altura e inclinação;

apoio para a cabeça;

braços ajustáveis em altura e largura;

assento com borda frontal curva para evitar pressão nas coxas.





Marcas como Mymax, ThunderX3, Conforsit, Pelegrin, Mobly, Plaxmetal, Frisokar e Lyam Decor oferecem opções de cadeiras de escritório ergonômicas com diferentes designs e preços.





Cadeira gamer





A cadeira gamer é outra opção popular para quem passa muitas horas sentado em frente ao computador, especialmente para jogadores que buscam conforto e estilo. Ela possui características semelhantes às cadeiras de escritório ergonômicas, mas com um design mais arrojado e esportivo. Algumas das características comuns das cadeiras gamer incluem:





encosto alto com almofadas para a cabeça e lombar;

braços ajustáveis em altura e largura;

assento com borda frontal curva para evitar pressão nas coxas;

rodinhas resistentes para movimentação fácil.





Marcas como Mymax, ThunderX3, Conforsit, Plaxmetal Brizza e Zip L02 oferecem opções de cadeiras gamer com diferentes designs e preços.





Cadeira de escritório executiva





A cadeira de escritório executiva é uma opção mais sofisticada e elegante para quem busca conforto e estilo no ambiente de trabalho. Ela é projetada com materiais de alta qualidade e acabamento refinado, além de oferecer suporte adequado à coluna vertebral. Algumas das características comuns das cadeiras de escritório executivas incluem:





encosto alto com apoio para a cabeça;

braços estofados e ajustáveis em altura;

assento com espuma de alta densidade;

base giratória com rodinhas resistentes.





Marcas como Frisokar Aika, Plaxmetal e Lyam Decor oferecem opções de cadeiras de escritório executivas com diferentes designs e preços.





Materiais e acabamentos





A escolha dos materiais e acabamentos é um fator importante na hora de escolher uma cadeira ergonômica para escritório. Existem diversos tipos de materiais disponíveis no mercado, cada um com suas próprias características e vantagens.





O tecido é um dos materiais mais comuns para o revestimento das cadeiras ergonômicas. Ele oferece conforto e é fácil de limpar. Já a tela é uma opção mais moderna e oferece maior ventilação, o que é ideal para locais mais quentes. A tela mesh é um tipo de tela que se adapta ao corpo, oferecendo mais conforto e suporte.





O couro é uma opção mais sofisticada e durável, mas pode não ser tão confortável em dias mais quentes. O couro sintético e ecológico são opções mais acessíveis e oferecem um visual semelhante ao couro, mas com um preço mais em conta.





O polipropileno é um material resistente e leve, ideal para a estrutura da cadeira. Já o poliuretano é um material mais macio e confortável, ideal para o revestimento do assento e encosto. A espuma injetada e de alta densidade são opções mais confortáveis e duráveis, oferecendo suporte adequado para o usuário.





A qualidade do acabamento também é um fator importante a se considerar. Verifique se as costuras estão bem feitas e se os ajustes são precisos. Uma cadeira com um acabamento de qualidade é mais durável e oferece mais conforto ao usuário.





Como adaptar a cadeira ao ambiente de trabalho





Para garantir que a cadeira ergonômica seja efetiva na prevenção de lesões e dores, é importante que ela seja adaptada ao ambiente de trabalho. Alguns fatores a serem considerados são o piso, iluminação, carpetes, rodinhas e mobilidade.





Piso





O piso é um fator importante a ser considerado na adaptação da cadeira ergonômica. É importante que o piso seja nivelado e não escorregadio para garantir a estabilidade da cadeira. Além disso, é importante que o piso seja confortável para os pés do usuário, evitando dores e desconforto.





Iluminação





A iluminação também é um fator importante a ser considerado na adaptação da cadeira ergonômica. É importante que o ambiente de trabalho seja bem iluminado para evitar tensão ocular e fadiga. Além disso, a iluminação deve ser adequada para evitar sombras e reflexos que possam causar desconforto visual.





Carpetes





Caso o ambiente de trabalho possua carpetes, é importante que a cadeira ergonômica seja adaptada para garantir a mobilidade do usuário. É importante que as rodinhas da cadeira sejam adequadas para o tipo de carpete e que a altura da cadeira seja ajustada para evitar que o usuário afunde no carpete e perca a estabilidade.





Rodinhas





As rodinhas da cadeira ergonômica são um fator importante a ser considerado na adaptação ao ambiente de trabalho. É importante que as rodinhas sejam adequadas para o tipo de piso e que possuam a capacidade de girar em todas as direções para garantir a mobilidade do usuário.





Mobilidade





Por fim, é importante que a cadeira ergonômica seja adaptada para garantir a mobilidade do usuário. É importante que a altura da cadeira seja ajustada de forma que os pés do usuário fiquem apoiados no chão e que os braços fiquem em um ângulo de 90 graus em relação ao teclado ou mesa de trabalho. Além disso, é importante que a cadeira possua ajustes para o apoio lombar e que o encosto seja ajustado para garantir o suporte adequado à coluna vertebral.





Normas regulamentadoras e certificações





Ao escolher uma cadeira ergonômica para escritório, é importante considerar as normas regulamentadoras e certificações que garantem a segurança e a saúde dos trabalhadores. A NR17 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que estabelece parâmetros para a adaptação das condições de trabalho às características físicas e psicológicas dos colaboradores, a fim de garantir conforto, segurança e eficiência nas atividades executadas.





Entre as exigências da NR17, estão a altura da cadeira em relação ao chão, a altura do encosto, a largura e profundidade do assento, a inclinação do encosto, a existência de apoio para os braços, entre outros. Além disso, a norma também estabelece que a cadeira deve ser ajustável de acordo com as características individuais de cada trabalhador.





Para garantir que as cadeiras atendam às exigências da NR17 e outras normas regulamentadoras, existem diversas certificações disponíveis no mercado. A certificação ABNT NBR 13962, por exemplo, estabelece os requisitos mínimos de segurança, desempenho e ergonomia para cadeiras de escritório.





Outra certificação importante é a NR17, que atende todas as exigências da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. A certificação NR17 garante que a cadeira atenda aos requisitos de ergonomia, conforto e segurança estabelecidos pela norma.

Além dessas certificações, existem outras que garantem a ergonomia nas cadeiras, como a certificação ISO 9001, que atesta a qualidade do processo de produção da cadeira, e a certificação ISO 14001, que garante que a cadeira é produzida de forma sustentável e respeitando o meio ambiente.





Ao escolher uma cadeira ergonômica para escritório, é importante verificar se ela atende às normas regulamentadoras e possui as certificações necessárias. Dessa forma, é possível garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, além de aumentar a produtividade e o bem-estar no ambiente de trabalho.





Custo-benefício e investimento





Ao escolher uma cadeira ergonômica para escritório, é importante considerar o custo-benefício e o investimento envolvido na compra.





O custo-benefício envolve a relação entre o preço da cadeira e sua qualidade e benefícios oferecidos. É importante lembrar que nem sempre a cadeira mais cara é a melhor opção. É possível encontrar cadeiras ergonômicas de qualidade a preços acessíveis.





Além disso, é importante avaliar o investimento envolvido na compra da cadeira. Uma cadeira de qualidade pode ser um investimento a longo prazo, pois ajuda a prevenir dores e lesões causadas por uma postura inadequada no trabalho.





Ao avaliar o custo-benefício e o investimento, é importante levar em consideração os seguintes fatores:





durabilidade: uma cadeira que dure por anos é um bom investimento a longo prazo. Verifique a qualidade dos materiais utilizados na fabricação da cadeira e a garantia oferecida pelo fabricante;





conforto: uma cadeira confortável pode aumentar a produtividade e reduzir a fadiga. Verifique se a cadeira tem ajustes de altura, inclinação e apoio para braços e costas;





ergonomia: uma cadeira ergonômica é projetada para se adaptar às curvas naturais do corpo e reduzir a tensão nos músculos e articulações. Verifique se a cadeira atende às normas de ergonomia e é recomendada por profissionais da saúde;





preço: avalie o preço da cadeira em relação à sua qualidade e benefícios oferecidos. Considere também o seu orçamento e as necessidades específicas do seu ambiente de trabalho.





Ao considerar esses fatores, é possível encontrar uma cadeira ergonômica de qualidade que ofereça um bom custo-benefício e seja um investimento a longo prazo.





Cuidados e manutenção





Para garantir a durabilidade e o bom funcionamento das cadeiras ergonômicas de escritório, é importante que sejam tomados alguns cuidados e realizada uma manutenção regular.

A limpeza é uma das principais medidas de manutenção que devem ser tomadas. Para isso, basta utilizar um pano úmido e sabão neutro para limpar a superfície da cadeira. É importante evitar o uso de produtos abrasivos, que podem danificar o revestimento e prejudicar a aparência da cadeira.





Além disso, é recomendado que sejam realizadas inspeções regulares na cadeira para verificar se há necessidade de ajustes ou reparos. É importante verificar se as rodinhas estão funcionando corretamente, se os braços estão firmes e se o encosto está bem preso à estrutura da cadeira.





Quando necessário, é importante realizar reparos imediatamente para evitar que pequenos problemas se tornem grandes defeitos. É recomendado que a manutenção seja realizada por um profissional qualificado, que possua conhecimentos técnicos para realizar os ajustes e reparos necessários.





Com esses cuidados simples, é possível garantir a durabilidade e o bom funcionamento das cadeiras ergonômicas de escritório, proporcionando mais conforto e segurança para os usuários.





Conclusão





Escolher a cadeira ergonômica certa para o escritório pode parecer uma tarefa complicada, mas seguir alguns critérios pode ajudar a encontrar o modelo ideal.





Ao escolher uma cadeira ergonômica, é importante considerar as medidas do corpo do usuário, bem como as atividades que serão realizadas na cadeira. Além disso, é importante verificar se a cadeira oferece ajustes e regulagens para adaptação às necessidades individuais.





Algumas das melhores cadeiras ergonômicas possuem sistema relax, braços reguláveis, bordas arredondadas e molas ensacadas para maior conforto. É importante verificar se a cadeira possui ajuste dos braços, reclinação e tensão da mola para maior conforto e saúde do usuário.





Ao escolher uma cadeira ergonômica, é importante verificar se ela possui selo de conformidade e qualidade, atestando que a cadeira é, realmente, ergonômica e atende às normas regulamentadoras.





Em resumo, escolher uma cadeira ergonômica para o escritório pode ser um processo simples e saudável se seguir os critérios corretos. Com as medidas adequadas, ajustes e regulagens, é possível garantir um ambiente de trabalho mais produtivo e confortável.