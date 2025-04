Dê um passo pela saúde: os benefícios de caminhar diariamente

No dia a dia, realizamos diversas atividades. A ida matinal à padaria, a busca por ingredientes no supermercado, uma passada rápida na farmácia ou até mesmo o almoço no restaurante da esquina. Esses pequenos percursos diários, quando feitos a pé, podem ser grandes aliados da saúde.



Paula Rocha, médica de família da unidade Niterói (RJ) da rede Meu Doutor Novamed, explica que a caminhada traz importantes benefícios para saúde física e mental, seja como atividade física ou apenas como meio de locomoção. Segundo ela, “a caminhada, como uma modalidade de exercícios, é uma forma simples e muito eficaz de combater o sedentarismo, podendo reduzir o risco de morte e mais de 40 tipos de doenças, como pressão alta, diabetes e alguns tipos de câncer”.



De acordo com o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde em parceria com a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), há um tempo e uma intensidade mínimos adequados para garantir todos os benefícios da atividade física. No entanto, esses critérios variam conforme a idade.

Para crianças e jovens de 6 a 17 anos, a recomendação é de pelo menos 60 minutos diários de atividade física de intensidade moderada – aquela caminhada em que a pessoa consegue conversar, mas com alguma dificuldade. Já para adultos a partir de 18 anos, a recomendação é de no mínimo 150 minutos semanais, que podem ser divididos em pequenos blocos ou concentrados em períodos maiores.



“O melhor horário para caminhar é aquele que se encaixa na sua rotina. Caminhar faz bem a qualquer hora do dia ou da noite, embora alguns estudos indiquem que caminhar de manhã traz benefícios adicionais. É uma atividade que praticamente não tem contraindicação. Pelo contrário, ter um dia a dia fisicamente ativo é muito mais seguro do que ser sedentário”, afirma a médica.



Além dos benefícios físicos, caminhar também melhora a saúde mental, reduzindo a ansiedade, os sintomas da depressão, e aumentando o bem-estar e a disposição. Escutar música enquanto pratica a atividade, além de prazeroso, pode garantir um estímulo adicional, melhorando desempenho e intensidade. A paisagem também pode contribuir positivamente, ajudando na prática de atenção plena durante a caminhada.

“É aconselhável limitar o uso do celular durante o movimento. Além do risco de acidente, caminhar mexendo no celular pode prejudicar a postura e a movimentação do braço”, acrescenta Paula.



A médica chama atenção também para as pequenas caminhadas, enquanto são realizados os afazeres diários. O deslocamento ativo melhora também o condicionamento físico e traz benefícios para a saúde mental. “Você pode caminhar sozinho ou com companhia, faça como preferir. O importante é se movimentar. Os colegas de trabalho também podem ser uma boa companhia para aumentar a atividade física no deslocamento ativo, no próprio trabalho ou no tempo livre” aconselha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia