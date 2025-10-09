Assine
EQUILÍBRIO

Yoga: cinco benefícios para a saúde integral

Modalidade é aliada ao aumento da mobilidade e pode ser adaptada para qualquer idade, promovendo melhor qualidade de vida em meio ao estilo de vida moderno

09/10/2025 14:00

A prática auxilia na saúde cardiovascular, contribuindo na regulação da pressão arterial e da circulação sanguínea
A prática auxilia na saúde cardiovascular, contribuindo na regulação da pressão arterial e da circulação sanguínea crédito: Dylan Gillis/Unsplash

A saúde integral envolve corpo e mente, e o yoga tem se mostrado um aliado poderoso nesse processo.A prática ganha um novo espaço com o Kaiut Yoga, um método que se baseia em descobertas científicas para atender às demandas da vida moderna, buscando adaptar a prática a qualquer pessoa, independentemente da idade ou do nível de flexibilidade.

Segundo o professor de yoga Francisco Kaiut, criador do método, "o Kaiut Yoga não é apenas sobre posturas avançadas, mas sobre recuperar a sua mobilidade, a sua qualidade de vida, aliviar dores e promover bem-estar físico e mental de forma acessível."

Quais são os benefícios?

  • Alívio do estresse e da ansiedade: técnicas de respiração e posturas ajudam a reduzir os níveis de cortisol
  • Melhoria da mobilidade e redução de dores: trabalha articulações e músculos, promovendo liberdade de movimento
  • Apoio à saúde cardiovascular: contribui para a regulação da pressão arterial e da circulação sanguínea
  • Fortalecimento do sistema imunológico: reduz processos inflamatórios e melhora a resposta do organismo
  • Qualidade do sono: relaxamento e equilíbrio do sistema nervoso favorecem noites mais reparadoras

Um método alinhado com a ciência e a vida moderna

Diferentemente de abordagens mais tradicionais, o Kaiut Yoga foi desenvolvido com base em pesquisas científicas sobre biomecânica e neurociência. Seu foco está na mobilidade e na adaptação do corpo às condições atuais, marcadas pelo sedentarismo, pelo excesso de tecnologia e pelo estresse cotidiano.

"Nosso objetivo é oferecer uma prática que se encaixe na rotina das pessoas e que traga benefícios reais para a saúde. O corpo humano precisa de movimento inteligente para se manter funcional ao longo da vida", destaca Francisco.

Mais do que uma atividade física, o yoga ensina um estilo de vida equilibrado, que inclui alimentação consciente, autoconhecimento e práticas para cultivar a paz interior.

