Hoje (21) é o Dia Internacional do Yoga, prática que conta com mais de cinco mil anos de existência e ajuda na saúde física, mental e espiritual de seus praticantes. Dentro da modalidade, existe uma série de técnicas e vertentes que define os objetivos e gosto de cada um de seus adeptos.

Uma das mais famosas e queridinha de celebridades de Hollywood, como Madonna e Lady Gaga, é o hot yoga, atividade que consiste em realizar os movimentos, circuitos e posições em salas ambientadas com baixa iluminação, trilha sonora relaxante e aquecimento de 40ºC. Tudo criado para potencializar todos os benefícios que seriam obtidos por meio do yoga tradicional e milenar.

“O diferencial do hot yoga está no calor do ambiente, que deixa o exercício ainda mais eficaz, estimulando o organismo a funcionar mais intensamente e permitindo uma maior amplitude e evolução dos asanas - palavra de origem sânscrito que dá nome às diferentes posturas utilizadas pela prática”, explica Andreia Braga, especialista na modalidade e gerente técnica do Vidya Studio.

“Além de melhorar a flexibilidade de maneira mais fácil e segura, a modalidade aumenta a circulação sanguínea e linfática, diminui a pressão arterial e os níveis de colesterol, aumenta os níveis de óxido nítrico no sangue - responsável pela vasodilatação -, ajuda na saúde das articulações e, de bônus, ainda promove maior gasto calórico para o praticante, acelerando o metabolismo e a queima de gordura”, complementa.

Andreia, inclusive, lista os principais mitos e verdades, que poucos sabem, sobre a prática, que tem apenas 50 anos de existência, mas garante resultados em todos os âmbitos da vida. Confira abaixo quais são elas:

1. O primeiro estúdio de hot yoga nasceu na Califórnia, Estados Unidos

VERDADE. Apesar de muitos acharem que foi criado na Índia, o primeiro estúdio voltado para o aprendizado da técnica foi inaugurado na América do Norte, com respaldo, é claro, da cultura indiana, local em que toda a prática nasceu e segue em desenvolvimento.

“O indiano Bikram Choudhury é o grande responsável pela atividade na sala quente. Emigrado da Índia no início da década de 1970, ele ensinou yoga no Japão antes de chegar aos Estados Unidos e iniciar seu primeiro estúdio de yoga, em São Francisco, na Califórnia. A ideia dele era reproduzir, em qualquer lugar do mundo, as condições climáticas de Calcutá, na Índia, e proporcionar a mesma vivência da atividade para quem desejasse”, comenta Andreia.

2. Praticar hot yoga é como fazer yoga dentro de uma sauna

MITO. Muita gente acredita que o hot yoga é como realizar a prática de yoga tradicional em uma sauna. Entretanto, essa crença não é verdade, já que a temperatura da sala pode variar entre 38ºC e 40ºC, temperatura mais confortável do que aquela oferecida por uma sauna seca, por exemplo, que pode chegar até 60ºC.

“Além disso, a umidade do ar é controlada, entre 40% e 60%, para que a atividade seja prazerosa e apresente todos os benefícios”, completa a profissional.

3. A prática ajuda nos sintomas da depressão

VERDADE. Além de relaxar os músculos e aliviar a pressão das articulações, o hot yoga também provoca a adaptação ao estresse, através da hormese - resposta das células à uma quantidade crescente de substâncias. A prática também diminui os níveis de adrenalina, noradrenalina e os sintomas da depressão, dando um tempo para a mente e trazendo a atenção para o momento presente.

“Os movimentos do yoga estimulam a produção de hormônios, como o cortisol, a endorfina e a serotonina, que, além de bem-estar e relaxamento, estimulam as sensações de felicidade, prazer, calmaria e conforto físico e emocional. Por isso, o hot yoga também é considerado uma excelente ferramenta para combater os sintomas da depressão e a ansiedade, bem como aliviar o estresse”, explica a especialista.

4. Todas as pessoas podem praticar hot yoga

MITO. Apesar de apresentar várias vantagens, nem todo mundo pode praticar o método. “Existem pessoas que são mais sensíveis e intolerantes à temperaturas elevadas, por exemplo, apresentando mais riscos de passar mal durante a prática e sofrendo com náuseas e tonturas durante a maioria ou todas as aulas. Para completar, a atividade intensa também é contraindicada para gestantes”, alerta.

5. Dá para perder até 500 calorias em apenas uma aula

VERDADE. Apesar do gasto calórico ser relativo entre homens e mulheres e também pelo biotipo de cada pessoa, é possível considerar uma perda relativa entre 250 e 500 calorias a cada aula da modalidade, que é um verdadeiro sucesso e promove muito bem-estar e saúde para os praticantes.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.