A prática de yoga ajuda a tornar a gestação mais tranquila e evitar estresse no pós-parto, afirma professora de yoga, especializada no Método Kaiut Yoga

O yoga é uma prática com mais de 5 mil anos de existência, mas que traz diversos benefícios à saúde física e mental e cada vez mais tem comprovado seus benefícios à mulher também durante o período da gravidez - um momento muito delicado na vida da mulher e diversos cuidados são necessários, tanto para a qualidade de vida, quanto para a saúde da mãe e do bebê. Para isso, soma-se ao acompanhamento médico adequado, a técnica do yoga.

De acordo com a professora de yoga e especializada no Método Kaiut Yoga, Bruna Tiboni Kaiut, atualmente em sua segunda gestação, o yoga é uma prática fundamental para tornar toda a gravidez um processo mais saudável.



“O yoga me ajudou bastante na minha primeira gestação e está me ajudando agora também, ele permite um relaxamento importante, ajuda a evitar dores nas costas e inchaços excessivos, dá mais disposição, melhora o sono, cria uma conexão saudável com o bebê, torna o parto mais tranquilo e ajuda a acelerar a recuperação no pós-parto”.

Principais benefícios do yoga à gestação:

Alivia o estresse Melhora a consciência corporal Reduz inchaços Controla o ganho de peso Melhora a flexibilidade e mobilidade



“Todos esses benefícios combinados geram uma gravidez mais tranquila e equilibrada, evitando picos de estresse, o que também é essencial para a saúde mental da mãe e o desenvolvimento saudável do bebê”, explica Bruna.

Benefícios do yoga no pós-parto

“O pós-parto também pode ser um período bastante delicado para a mulher, mas o yoga também ajuda a tornar essa fase mais fácil. Ele permite uma volta gradual às atividades físicas após a chegada do bebê, reduz o estresse, melhora o bem-estar e a saúde mental, evitando condições características desse período”, revela Bruna Tiboni.