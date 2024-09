Esta sexta-feira (6/9), o Dia do Sexo, é uma data sugestiva de forte caráter comercial, mas que também cria uma oportunidade para novos conhecimentos sobre esse tema que, apesar de ser um tabu para muitas pessoas, é importante para a saúde integral.





A importância do sexo para a saúde integral





O sexo é importante para a saúde de várias maneiras. Contribui para reduzir o estresse e melhorar o humor, ajuda na circulação e aumenta a sensação de bem-estar.





Estudos também indicam que a atividade sexual previne problemas cardiovasculares e aumenta a produção de oxitocina, hormônio relacionado ao fortalecimento de laços de relacionamento.





Como o yoga ajuda a melhorar a performance sexual





De acordo com o professor de yoga e naturopata, Ravi Kaiut, a prática regular de yoga ajuda a melhorar a performance sexual em homens e mulheres. “O yoga é a técnica mais ampla para cuidar da saúde integral, ou seja, dar atenção a todos os aspectos da saúde, incluindo a saúde sexual. Praticando, você fortalece os músculos da pélvis e melhora a circulação sanguínea, o que ajuda, por exemplo, a melhorar a ereção. O yoga também reduz o estresse e a ansiedade, o que ajuda a combater a ejaculação precoce e aumentar a lubrificação natural nas mulheres. Além disso, é importante lembrar que o yoga promove uma conexão mais profunda entre mente e corpo, ajudando a melhorar a intimidade e a confiança durante o sexo e entre o casal”, ressalta.





Cinco posições do yoga para a vida sexual





Supta Badakonasana





“Deite-se em uma superfície firme e confortável, junte as solas dos pés, deixe os joelhos se afastarem para os lados e coloque as mãos sobre a barriga. Permita que os joelhos descansem em direção ao chão e mantenha essa posição por três a cinco minutos. Foque na respiração e no relaxamento da região pélvica”, explica Ravi Kaiut.





Janu Sirsasana





“Sente-se com uma perna estendida à frente e a outra dobrada, com a sola do pé tocando a coxa oposta. Alongue a coluna enquanto alcança o pé estendido. Mantenha-se nessa posição e respire profundamente por cinco a dez vezes”.





Viparita Karani (com sequência)





“Nesta posição você se deita de costas e coloca as pernas encostadas na parede na vertical, em um ângulo de 90º. Depois você também pode combinar uma sequência de movimentos, como flexionar um dos joelhos trazendo-o ao peito com a ajuda das mãos durante 15 minutos por dia”.





Setu Bandha Sarvangásana (com sequência)





“Deite-se de costas, dobre os joelhos e mantenha os pés no chão. Levante os quadris, contraia os glúteos e mantenha a posição por alguns segundos, abaixe o quadril e repita algumas vezes esse movimento para ajudar a fortalecer a pélvis”.



Malásana





“Para esta asana, agache-se com os pés separados na largura dos ombros e as solas dos pés no chão, mantenha o tronco ereto e as mãos juntas no centro do peito. Essa posição fortalece a pélvis e melhora a mobilidade do quadril e pernas”, ensina Ravi Kaiut.