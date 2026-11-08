Enem 2026 tem 32% de abstenção no primeiro dia da prova

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A abstenção no primeiro dia de Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ocorrido neste domingo (8/11), foi de 32%. O número é maior que a da prova do ano passado, que ficou em 27%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa na noite deste domingo no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para divulgar um balanço sobre o primeiro dia do exame.



O Enem de 2026 teve 5,05 milhões de inscritos, dos quais 3,23 milhões são mulheres, o equivalente a 63,98% do total. Os homens somam 1,82 milhão (36,02%). Entre os participantes com inscrições confirmadas, 13.821 têm mais de 60 anos.

O tema da redação do Enem 2026 foi "A valorização do SUS como direito universal". A proposta foi apresentada aos candidatos neste domingo. O primeiro dia de prova também incluiu questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas. O exame ocorre neste domingo e no próximo (15/11).

Mais cedo, Leonardo Barchini, ministro da Educação, afirmou que o governo estava observando as chuvas que atingiram parte do país nesta semana; Ele disse que aqueles que forem prejudicados por fatores climáticos terão direito à segunda aplicação do exame, a ser feita em dezembro.

As declarações foram feitas após visita à sala de monitoramento do Inep, onde técnicos do MEC (Ministério da Educação), responsável pela aplicação do Enem, acompanham os processos logísticos de todo o Brasil.

Ele estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse estar travando uma "guerra pela educação", em referência ao trabalho do governo para a realização do Enem. O petista também disse que ninguém será lesado no exame.

"Fico imaginando as pessoas que vão para as guerras. Levam milhares de jovens para morrer. Colocam jovens num navio, avião, num trem e falam 'vai lutar'. E não dá a certeza de que esses jovens vão voltar vivos. Nós aqui estamos fazendo uma guerra contra o retrocesso e estamos fazendo uma guerra pela educação" disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



