'Enem teve 100% de cuidado, e ninguém será lesado', diz Lula

FOLHAPRESS - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (8/11) que está travando uma "guerra pela educação", em referência ao trabalho do governo para a realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O petista também disse que ninguém será lesado no exame.

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As falas foram feitas após visita à sala de monitoramento do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), onde técnicos do MEC (Ministério da Educação), responsável pela aplicação do Enem, acompanham os processos logísticos de todo o Brasil. O exame ocorre neste domingo e no próximo (15/11).

"Fico imaginando as pessoas que vão para as guerras. Levam milhares de jovens para morrer. Colocam jovens num navio, avião, num trem e falam 'vai lutar'. E não dá a certeza de que esses jovens vão voltar vivos. Nós aqui estamos fazendo uma guerra contra o retrocesso e estamos fazendo uma guerra pela educação" disse.

"Uma guerra que significa paz, que significa envolver 600 mil soldados ajudando os estudantes para que a gente garanta lisura, total lisura para que as pessoas possam saber que estão participando de um exame 100% cuidado. Que não vai haver ninguém que vai ser lesado numa prova como essa", completou.

Lula destacou que 13,9 mil pessoas com mais de 60 anos se inscreveram na prova neste ano. De acordo com o governo, este é o maior número de idosos fazendo o Enem.

"Não fiquem nervosos além do necessário", afirmou em recado aos estudantes, durante a visita. "Você não está numa guerra, está num tempo de paz."

Lula estava acompanhado do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e do presidente do Inep, Manuel Palacios. Na visita, o presidente acompanhou a distribuição das provas nos 1.900 municípios brasileiros.

Ao fim da visita de Lula, o ministro da Educação declarou que o governo está observando as questões climáticas e enfatizou que aqueles que forem prejudicados por esses fatores terão direito à segunda aplicação do exame, a ser feita em dezembro.

Primeira etapa

Às 11h45, o chefe da pasta também disse que 90% das provas já haviam chegado aos locais de prova. Os portões fecham às 13h.

Nesta primeira etapa do exame, os mais de 5 milhões de inscritos fazem prova de redação; linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas, códigos e suas tecnologias. O número de inscritos para a edição deste ano é o maior desde 2021, de acordo com o MEC.

Nas redes sociais, o presidente desejou boa sorte aos estudantes que fazem o exame neste domingo. "Tenham confiança, tranquilidade e a certeza de que todo o esforço e dedicação de vocês vale a pena. Acreditem nos seus sonhos. A educação abre portas, transforma vidas e constrói o futuro do nosso país."

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Uma novidade é que a partir deste ano o Enem passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), contribuindo para avaliar a qualidade do ensino médio brasileiro. Todos os estudantes da rede pública foram inscritos automaticamente. Assim, o Enem passa a ter três funções: acesso à educação superior, certificação do ensino superior e avaliação da qualidade do ensino das redes.