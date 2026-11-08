Enem 2026: confira a chegada de estudantes ao primeiro dia de provas

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é realizado neste domingo (8/11), reservado para as questões de linguagens, ciências humanas e uma proposta de redação de até 30 linhas. A segunda data será no domingo que vem (15/11), com ênfase em matemática e ciências da natureza.

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Minas Gerais teve 472 mil inscritos confirmados para o exame, enquanto o país recebeu mais de 5 milhões, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Belo Horizonte, por sua vez, apresenta quase 69 mil inscritos, ainda de acordo com a entidade.

A abertura dos portões aconteceu às 12h, e o fechamento, às 13h (horário de Brasília). Às 13h30, foi iniciada a prova; o encerramento será às 19h.

Para acompanhar o clima do primeiro domingo de Enem 2026 e a expectativa dos participantes, o Estado de Minas foi até o campus do Coração Eucarístico da Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas), na Região Noroeste da capital.

Estreante nos exames, Gabriela Bercia, de 18 anos, pretende ingressar no curso de medicina. "Estou bem nervosa para fazer a prova", disse a jovem, quando perguntada sobre as expectativas para o teste.

Por outro lado, muitos candidatos estão mais acostumados com o Enem, afinal, já fizeram a prova em outros anos. Joaquim César Antunes, por exemplo, também de 18 anos, está no seu quarto Enem.

"Para essa prova, me sinto mais preparado, principalmente em questões como as de matemática; não estava tão confiante no ano passado", diz o estudante, que afirma ter contado com o apoio da escola e estudado por conta própria ao longo do ano. Ele sonha em cursar farmácia. “Aposto em alguma coisa ligada à educação, ou à inclusão na educação.”

Aos 19 anos, Péricles Vinícius da Silva também está fazendo o Enem pela segunda vez. "Acho que o tema da redação vai ser de algo que aconteceu neste ano. Algo como o tarifaço, a questão da inteligência artificial, a relação do Brasil com a China, ou até mesmo os eventos climáticos", opina. Formado no ensino médio, estudou neste ano por conta própria e tem o desejo de fazer administração.

Mãe e filha

Nilda Rodrigues de Souza, de 55 anos, e Francilaine Rodrigues Gomes, de 20, são mãe e filha e participam juntas do Enem 2026.

Francilaine está fazendo a prova pela terceira vez, pela primeira vez sem ser treineira (quem faz a prova com o intuito apenas de autoavaliação). "As expectativas estão lá em cima. Estou confiante", conta ela, postulante ao curso de arquitetura.

Nilda, por sua vez, formou-se no ensino médio no último ano, quando também fez a prova do Enem. "Estou querendo fazer gestão ambiental", relata, em sua segunda participação no exame.

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Último a entrar

Às 13h, o horário marcado para o fechamento dos portões, o último candidato entrou na PUC Minas campus Coração Eucarístico. O jovem estava correndo, mas tinha aparência tranquila - inclusive chegou sorrindo.