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Caminhão arrombado em Uberaba não transportava provas do Enem, diz Inep

Instituto esclareceu que a carga não correspondia a materiais do exame; outros dois veículos também foram arrombados durante a madrugada deste sábado (7/11), na BR-050

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
07/11/2026 22:17

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Em nota, o instituto informou que as provas do Enem já estavam armazenadas em locais seguros crédito: Angelo Miguel/MEC

O caminhão arrombado durante a madrugada deste sábado (7/11), na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, não transportava provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que negou que a carga estivesse relacionada à aplicação do exame.

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Em nota, o instituto informou que as provas do Enem já estão armazenadas há dias em locais seguros nos estados e só voltarão a ser movimentadas neste domingo (8/11), para a etapa final de distribuição aos locais de aplicação.

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O esclarecimento foi divulgado após a ocorrência da Polícia Militar apontar que um dos três caminhões arrombados em um posto na BR-050 transportava provas do Enem. Segundo o registro, uma caixa havia sido aberta, mas os dois invólucros lacrados que estavam dentro dela permaneceram intactos.

O que aconteceu?

Três caminhões estacionados em um posto no quilômetro 184 da BR-050, na zona rural de Uberaba, foram arrombados durante a madrugada. Criminosos furtaram mercadorias de dois veículos. Um deles transportava produtos diversos, como brinquedos, enfeites natalinos e fitas adesivas. A quantidade de materiais levados não foi informada.

Agentes e peritos da Polícia Federal estiveram no local para realizar os trabalhos de investigação e perícia. Um alicate supostamente utilizado no crime e um lacre rompido foram recolhidos.

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Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis pelos furtos.

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