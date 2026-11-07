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UBERABA

Caminhão com provas do Enem é arrombado em MG

Criminosos furtaram mercadorias de dois veículos; o terceiro transportava provas do Exame Nacional do Ensino Médio

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
07/11/2026 19:24 - atualizado em 07/11/2026 19:28

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ENEM 2026
Durante a ocorrência, foram recolhidos um alicate supostamente utilizado no crime e um lacre rompido crédito: MEC /Divulgação

Às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), três caminhões foram arrombados durante a madrugada deste sábado (7/11), na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Criminosos furtaram mercadorias de dois veículos. O terceiro transportava provas do exame, mas os invólucros com os materiais permaneceram lacrados e intactos.

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A ocorrência foi registrada em um posto no quilômetro 184 da rodovia, na zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, os autores, ainda não identificados, violaram os três caminhões estacionados no local.

O primeiro veículo teve uma quantidade não especificada de mercadorias furtada. O segundo transportava produtos diversos, incluindo brinquedos, enfeites natalinos e fitas adesivas. A quantidade de materiais levados também não foi informada.

Já o terceiro caminhão havia saído de São Paulo com destino ao Ceará e transportava exclusivamente provas do Enem. Durante a verificação do compartimento de carga, os militares encontraram uma caixa aberta, mas os dois invólucros lacrados que estavam dentro dela foram preservados.

Agentes e peritos da Polícia Federal compareceram ao posto para realizar os trabalhos de investigação e perícia. Durante a ocorrência, foram recolhidos um alicate supostamente utilizado no crime e um lacre rompido.

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A coordenadora municipal do Enem em Uberaba foi comunicada sobre o ocorrido. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos responsáveis pelos furtos.

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